La Honda Civic Type R 2023 a parcouru la Nordschleife du Nürburgring en 7'44"881. Selon la marque japonaise, il s'agit d'un nouveau record dans la catégorie traction sur l'emblématique circuit de 20,832 km. Si ce chiffre semble étrange par rapport au record établi par la génération précédente de la Type R, laissez-nous vous expliquer ce qui a changé.

En 2019, les officiels du circuit ont instauré de nouvelles règles, faisant passer le tour complet de la Nordschleife de 20,600 km à 20,832 km. La Type R de la génération précédente avait effectué le tour sous l'ancienne configuration, tandis que la variante 2023 l'a fait sous la nouvelle. La Civic FK8 avait bouclé son tour légèrement plus court dans un chrono similaire de 7'44"8.

Hideki Kakinuma, responsable du développement du modèle, a déclaré :

"Six ans après le record du tour établi par la Civic Type R de la génération précédente, nous avons atteint cette nouvelle dimension grâce à toute la passion que nous avons déployée et à toutes les avancées que nous avons réalisées pour ce modèle Type R."

La Type R 2023 était équipée de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect, qui sont disponibles chez les concessionnaires du constructeur. De série, la Civic est équipée de pneus Michelin Pilot Sport 4 S.

Si Honda a profondément modifié le design de la voiture, il n'a apporté que de modestes changements au groupe propulseur. Le moteur K20C1 développe 315 ch pour 420 Nm, soit 9 ch et 20 Nm de plus que la génération précédente de la Type R. Une boîte de vitesses manuelle à six rapports est installée entre le moteur et les roues.

La nouvelle Type R détient également le record du tour sur le circuit de Suzuka, au Japon, en 2'23"120. Elle a battu la FK8, qui avait mis 2'23"993 pour parcourir les 5,8 km du circuit.