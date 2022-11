Il y a quelques mois, Honda a présenté le ZR-V, un modèle destiné au marché japonais et qui dérive fortement du Honda HR-V vendu aux États-Unis. Un sacré micmac sachant que le HR-V est aussi vendu en Europe, mais pas sous la même nomenclature et pas sous la même forme.

En Europe, comme au Japon donc, il s'appellera ZR-V, et Honda vient de livrer les dernières informations techniques concernant son nouveau produit. Sans surprise, il partagera de nombreux éléments avec la nouvelle Honda Civic hybride.

Un SUV technologique

Avec ses 4,57 mètres de long, 1,84 mètre de large et 1,61 mètre de haut, le ZR-V adopte un look plutôt dynamique, comme la dernière Civic avec laquelle il partage notamment la partie avant. Selon les différents niveaux de finition (pas encore annoncés chez nous), vous pouvez opter pour un look plus sportif avec des inserts couleur carrosserie, ou un style plus classique avec des chromes et des protections grises et noires.

Le Honda ZR-V s'appuie sur quatre modes de conduite (Sport, Normal, Eco et Snow) pour s'adapter aux différentes situations que l'on peut rencontrer au quotidien. Ce modèle est aussi bien disponible en traction qu'en quatre roues motrices.

Il intègre aussi le pack "Honda Sensing" qui comprend de nombreux systèmes de sécurité. Nous retrouvons, par exemple, le freinage automatique d'urgence avec reconnaissance des piétons, le Traffic Jam Assist, le régulateur de vitesse adaptatif, le maintien dans la voie, l'alerte pour les angles morts et les feux adaptatifs. Tous les systèmes sont régis par une caméra frontale spécifique avec un angle de 100 degrés et quatre capteurs à ultrasons montés sur les boucliers avant et arrière.

Un cœur de Civic

Au Japon, le Honda ZR-V est disponible avec deux groupes motopropulseurs : un quatre cylindres 1,5 litre turbo VTEC essence et un quatre cylindres 2,0 litres full hybrid, tous deux couplés à une transmission automatique CVT. Le dernier moteur devrait être celui disponible en Europe. Il offre de bonnes performances et un appétit mesuré. Le 0 à 100 km/h réclame moins de 8 secondes. Pas mal pour un modèle hybride de 184 ch.

Au Japon, l'entrée de gamme débute à environ 20 000 euros. Le modèle le plus haut de gamme dépasse légèrement les 30 000 euros. Les prix n'ont pas encore été annoncés pour l'Europe et la France, mais ils devraient être un peu plus élevés.

Le ZR-V ne sera toutefois qu'une des nombreuses nouveautés que la firme japonaise réserve à l'Europe. La nouvelle génération du CR-V, qui sera disponible avec des moteurs entièrement hybrides et, pour la première fois, des moteurs hybrides rechargeables, est également prévue pour 2023. Le e:Ny1, un SUV 100 % électrique qui concurrencera le Hyundai Kona electric et le MG ZS, est également en préparation.