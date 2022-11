Modifier un véhicule à succès est toujours une opération délicate dans le domaine de l'automobile, et il ne fait aucun doute que la Honda Accord est un succès. Dans le segment en déclin des berlines, l'Accord s'est classée en deuxième position en 2021 derrière la Toyota Camry et a obtenu une place dans le top 20 des véhicules les plus vendus de l'année aux USA.

Une nouvelle génération est née. Elle cherche à attirer l'attention des acheteurs par un style sophistiqué, plus de technologie et un meilleur groupe motopropulseur hybride.

Commençons par le groupe motopropulseur, car il pourrait être un sujet de discussion pour certains. Pour 2023, le moteur turbo de 2,0 litres de 252 chevaux en option a disparu. De plus, la puissance de l'Accord Hybride est réduite à 204 ch (le modèle sortant avait 212 ch).

Elle dispose toujours d'un moteur quatre cylindres de 2,0 litres et d'un système électrique à deux moteurs, mais il s'agit d'un groupe motopropulseur hybride de 4e génération avec un nouveau moteur et des moteurs électriques montés côte à côte. Bien que la puissance soit légèrement en baisse, le système mis à jour augmente le couple.

Honda affirme que ce groupe motopropulseur rend l'Accord Hybride plus agréable à conduire. Honda indique également qu'elle s'attend à ce que la moitié des nouvelles Accord vendues soient des hybrides, ce qui signifie que l'autre moitié continuera à utiliser le moteur 1,5 litre turbocompressé bien connu de Honda. Il génère toujours 192 ch, mais des mises à jour mineures le rendent plus raffiné et plus réactif.

Une transmission à variation continue (CVT) entraîne les roues avant, et le dernier modèle repose sur une suspension réajustée avec de nouveaux roulements de supports d'amortisseurs et de nouvelles rotules à l'avant. L'Accord bénéficie également d'une meilleure rigidité du châssis avec des supports de carrosserie plus rigides et des barres de renfort avant améliorées.

Ce sont les changements que vous ne pouvez pas voir, mais vous ne pouvez pas manquer la nouvelle forme de l'Accord. Elle a été annoncée à la fois dans les teasers et dans les images de brevet qui ont fuité. Des phares fins et une grille de calandre plus petite dominent le visage, avec des lignes de carrosserie nettes s'incurvant doucement vers l'arrière. La nouvelle Accord est plus longue de 7 cm, plus large d'un centimètre, et elle utilise des roues de 17 pouces de série. Les roues de 19 pouces sont en option sur les niveaux de finition supérieurs.

L'influence de la Civic est plus marquée à l'intérieur, notamment avec le motif de maille métallique qui recouvre le tableau de bord. Sur les versions supérieures, vous trouverez un écran tactile central de 12,3 pouces, le plus grand jamais proposé par Honda. Un écran de 7 pouces est de série, et toutes les Accord utilisent un écran numérique de 10,2 pouces pour le conducteur.

Les derniers systèmes d'aide au conducteur et de sécurité Honda Sensing sont de série, tout comme les airbags de conception nouvelle pour les occupants des sièges avant. Pour la première fois, des airbags latéraux pour les genoux et le passager arrière font également leur apparition sur l'Accord.

Sur le plan technique, l'Accord peut recevoir des mises à jour automatiques pour presque tous ses systèmes informatiques. La nouveauté pour l'Accord Touring haut de gamme est l'intégration de Google, qui comprend une gamme d'applications Google pouvant être commandée à la voix avec Google Assistant.

Au lancement, l'Accord sera proposée en six niveaux de finition. LX est la version d'entrée de gamme, EX étant la seule autre finition non hybride. Les versions Sport, EX-L, Sport-L et Touring sont toutes hybrides. Les prix seront révélés à l'approche de la date de mise en vente de la nouvelle Accord.