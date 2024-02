À quoi ressemblera l'intérieur de la Lancia Ypsilon 2024 ? D'une part, nous le savons déjà grâce aux photos espions prises il y a quelques temps, à l'occasion de la sortie de la petite voiture du constructeur à Milan. D'autre part, nous n'avons jamais vu d'images officielles. Cette lacune a été comblée aujourd'hui grâce à la publication de la première vidéo officielle consacrée à la nouvelle Ypsilon, qui révèle à la fois l'extérieur et l'habitacle.

La vidéo ne montre que le tableau de bord, sans nous donner une idée de ce que sera l'espace, mais c'est une occasion bienvenue pour une première analyse de l'intérieur de la Lancia Ypsilon 2024, dont le saut technologique par rapport à la génération actuelle est décidément significatif.

Les nouveautés

Les grandes vedettes sont les deux écrans, l'un pour l'instrumentation numérique et l'autre pour le système d'infodivertissement. Les dimensions ne sont pas connues, mais si l'on se réfère à la Jeep Avenger et à la Fiat 600, avec lesquelles la Lancia Ypsilon partage la plateforme, ils devraient avoir une diagonale de 10,25 pouces. Du moins sur les versions haut de gamme.

Lancia Ypsilon 2024, le moniteur central Lancia Ypsilon 2024, le siège conducteur

Les vidéos et les photos publiées aujourd'hui font en effet référence à la version de lancement Cassina, une édition limitée à 1906 exemplaires caractérisée par un équipement de série particulièrement riche et raffiné. Il y aura en effet des inserts en cuir, des sièges en velours et d'autres contenus dédiés signés en collaboration avec l'entreprise d'ameublement.

Pour en revenir aux écrans, celui de l'instrumentation affiche en haut le compteur de vitesse, tandis qu'en bas se trouve la silhouette de la voiture avec une indication de l'état de charge de la batterie. Dans un premier temps, la Lancia Ypsilon 2024 ne sera disponible qu'en version 100% électrique avec une autonomie annoncée de 407 km, mais plus tard, un moteur hybride léger sera également disponible.

L'écran central présente l'interface du nouveau système d'infodivertissement S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation), qui fait ses débuts sur ce modèle. L'interface présente les commandes de climatisation au centre, tandis qu'à droite et à gauche se trouvent, respectivement, les commandes de l'éclairage intérieur et du lecteur multimédia. Sur le côté gauche, quatre boutons physiques permettent de rappeler à la volée certains écrans infotélématiques, les feux de détresse et le verrouillage/déverrouillage des portes.

En dessous se trouvent les bouches d'aération et les boutons de commande de la climatisation : température, intensité du flux d'air, recirculation, etc. Une disposition qui rappelle celle des Avenger et 600 déjà citées.

Les vidéos et les photos montrent également une partie du volant, avec la couronne coupée en bas et, sur le côté droit, des boutons pour gérer certaines fonctions du système d'infodivertissement et activer les commandes vocales. Sur le côté gauche devraient se trouver les commandes des systèmes d'aide à la conduite tels que le régulateur de vitesse adaptatif et le maintien actif de la trajectoire.

La voiture avec la table basse

L'un des éléments de l'intérieur de l'Ypsilon 2024 sur lequel Lancia a basé une partie de sa communication est la table basse centrale, placée immédiatement sous le tableau de bord. Reprise du concept Pu+Ra HPE, elle intègre le chargeur sans fil pour le smartphone et, sur la version Cassina, elle est partiellement recouverte de cuir bleu.

Lancia Ypsilon 2024, la table centrale

Sur le tunnel central se trouvent les commandes de la transmission et des modes de conduite. Des sélecteurs aux dimensions réduites qui permettent de libérer de l'espace et d'obtenir des compartiments de rangement généreux.

Lancia Ypsilon 2024, la première vidéo officielle