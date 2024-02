Vous aimeriez conduire une voiture hybride rechargeable qui peut également parcourir plusieurs centaines de kilomètres en mode électrique ? Si vous avez ce "rêve interdit" qui combine tous les avantages d'une voiture électrique et d'une voiture à moteur à essence (ou diesel), sachez que de telles voitures existent, rechargeables sur prise et capables d'une autonomie zéro émission tout à fait remarquable.

Mais qu'elles sont ces hybrides rechargeables qui battent des records ? Quels sont les véhicules hybrides rechargeables les plus performants en termes d'autonomie, du moins parmi ceux qui seront vendus en Europe en 2024 ? Pour répondre à cette question, nous avons dressé un Top 5, tout en réservant une place aux modèles chinois qui se targuent d'une autonomie encore plus grande, mais qui ne sont pas encore disponibles dans notre pays.

Les 5 voitures hybrides rechargeables ayant la plus grande autonomie électrique

=> Le record chinois

1. GWM WEY 05

Le roi de l'autonomie électrique est, parmi les voitures hybrides rechargeables vendues aujourd'hui en Europe, le GWM WEY 05, le SUV chinois qui peut parcourir 146 km selon l'homologation du cycle WLTP. Cela est dû en grande partie à la gigantesque batterie de 39,67 kWh.

GWM Wey 05

Le GWM WEY 05, connu jusqu'à l'année dernière sous le nom de WEY Coffee 01, est un SUV moyen de 4,87 mètres de long, doté d'un moteur à essence 2.0 et de deux moteurs électriques pour une puissance totale de 476 ch. Il possède également une transmission intégrale et une boîte de vitesses à double embrayage à 9 rapports. Cet hybride rechargeable chinois de Great Wall Motor n'est pas encore en vente sur tous les marchés européens, mais le réseau de distribution s'étend depuis quelques mois.

2. GWM WEY 03

Un peu plus compact (4,66 mètres), mais toujours avec une grande autonomie électrique, il y a le GWM WEY 03, un autre SUV hybride rechargeable qui affiche également une autonomie zéro émission de 136 km grâce à sa batterie de 34 kWh.

GWM WEY 03

Long de 4,66 mètres, le GWM WEY 03 est un SUV à transmission intégrale doté d'un moteur 2.0 turbo essence couplé à deux moteurs électriques pour une puissance totale de 442 ch, toujours avec une transmission automatique DCT à 9 rapports. La recharge peut se faire en courant alternatif ou continu, cette dernière possibilité étant offerte de série ou en option par toutes les voitures de ce Top 5.

3. Mercedes-Benz GLC 300 et 4Matic hybride rechargeable

La Mercedes GLC, en version SUV et coupé, est actuellement la reine des hybrides rechargeables de marque européenne en termes de kilométrage électrique, avec une autonomie zéro émission allant d'un minimum de 127 km à un maximum de 130 km.

Mercedes GLC

L'autonomie électrique de 130 km homologuée WLTP est un record partagé par la Mercedes-Benz GLC 300 et 4Matic hybride rechargeable et la Mercedes-Benz GLC 400 et 4Matic hybride rechargeable. Tous deux sont propulsés par le moteur 2.0 turbo essence associé à un moteur électrique de 136 ch, mais le 300e a une puissance combinée de 313 ch et le 400e atteint 381 ch. Le GLC 300 de 4Matic avec un moteur diesel de 333 ch a une autonomie de 127 km. Sur toutes les versions, la batterie a une capacité de 31,2 kWh bruts (23,4 kWh nets).

4. Range Rover Sport P460e PHEV AWD

Le Range Rover Sport, en particulier le groupe motopropulseur P460e PHEV AWD, occupe la quatrième place dans ce classement absolu des "marathoniens électriques rechargeables" avec un impressionnant 123 km homologuée en cycle combiné WLTP.

Range Rover Sport

Le SUV britannique équipé du moteur à essence 3.0 de 460 ch dispose d'une énorme batterie de 38,2 kWh bruts (31,8 kWh nets), la plus grande capacité de tous les véhicules hybrides rechargeables produits en Europe à l'heure actuelle. Le Range Rover Sport P550e PHEV AWD, quant à lui, a une autonomie électrique maximale de 121 km.

5. Range Rover P460e PHEV AWD Automatique

Même le majestueux Range Rover, le plus grand et le plus luxueux des tout-terrains/SUV de Land Rover, dispose d'une version hybride rechargeable dotée d'une généreuse autonomie électrique. Il s'agit du modèle P460e PHEV AWD, qui affiche une autonomie de 121 km approuvée par le WLTP.

Range Rover

Le moteur est le même moteur à essence 3.0 straight-six de 460 ch que le "Sport" et la batterie reste la même de 38,2 kWh (31,8 kWh utilisables). La version encore plus puissante P550e PHEV AWD de 550 ch a une autonomie maximale de 120 km.

Les Chinois qui battent des records

Comme promis, nous ajoutons une liste rapide de voitures hybrides rechargeables chinoises qui ont des autonomies encore plus élevées que celles du Top 5, mais qui ne sont pas encore vendues en Europe. Attention toutefois, les chiffres donnés sont ceux de l'homologation CLTC (China Light-Duty Vehicle Test Cycle), plus "optimiste" que le WLTP et proche de l'ancien NEDC européen.

Neta S Leapmotor C11

Concrètement, il s'agit de voitures hybrides rechargeables de type "range extender", c'est-à-dire avec une traction exclusivement électrique sur les roues et un moteur à essence dont la seule tâche est de recharger la batterie. La championne du moment est la Neta S, une berline moderne de Hozon Auto qui, grâce à une batterie de 43,88 kWh, revendique 310 km d'autonomie CLTC.

Voyah Passion Aito M5

Non loin derrière, le SUV Leapmotor C11 atteint 300 km d'autonomie électrique (CLTC) avec sa batterie de 43,74 kWh, tandis que la Voyah Passion PHEV du groupe Dongfeng utilise une batterie de 43 kWh pour atteindre 262 km d'autonomie sans émission. L'Aito M5 n'est pas mal non plus, avec 260 km en cycle CLTC et une batterie de 40 kWh.