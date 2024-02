Jeep dévoile de nouveaux détails sur son futur SUV électrique. Mardi, la société a partagé les premières images officielles du SUV électrique connu simplement sous le nom de Wagoneer S. Nous espérons que vous aimez les écrans numériques et les commandes tactiles, parce que ce véhicule en possède beaucoup.

Nous comptons quatre écrans sur le tableau de bord de la Wagoneer S, d'après les photos de l'intérieur publiées par Jeep. Il y a l'écran du conducteur qui, dans cette configuration, n'affiche pas la vitesse, mais un itinéraire de navigation sur les autoroutes proches de Détroit. Au centre, un écran d'infodivertissement est consacré au divertissement des passagers. Pour des raisons qui nous échappent, il affiche des indicateurs de niveau à l'ancienne tout en diffusant Moment of Surrender de Nick Mulvey. L'écran central affiche également les réglages tactiles des sièges chauffants.

En dessous, un écran plus petit semble dédié au confort de l'habitacle. Outre le contrôle des fonctions de climatisation, on y trouve des commandes de sièges massants et des réglages de dégivrage. Une option permet également de désactiver l'écran, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir des commandes tactiles supplémentaires pour les fonctions les plus courantes. Mais d'après ce que nous voyons entre ces deux photos de l'intérieur, les systèmes de la Wagoneer électrique seront en grande partie tactiles. Cela inclut l'écran du passager, qui peut apparemment être utilisé pour regarder des films ou d'autres activités de divertissement qui ne sont pas disponibles pour le conducteur.

Il y a beaucoup à supposer à ce stade, car Jeep n'a pas dévoilé de détails concrets pour accompagner les nouvelles photos. Nous savons cependant quelques petites choses. Un système audio McIntosh à 19 haut-parleurs sera proposé dans l'"intérieur axé sur la technologie". Un toit ouvrant panoramique à double vitrage sera de série, et Jeep nous dit qu'il disposera d'un système Selec-Terrain spécifique avec différents modes de conduite.

Ce qui intéressera probablement le plus les acheteurs, c'est le moteur de 600 chevaux. Un récent teaser de Jeep a révélé un temps estimé de 0 à 100 km/h d'environ 3,5 secondes, ce qui le placerait solidement sur notre liste des SUV les plus rapides au monde. Les détails du groupe motopropulseur ne sont pas connus, si ce n'est qu'il utilise la plateforme STLA Large avec une transmission intégrale 4xe de série.

La Jeep Wagoneer S devrait être commercialisée à l'automne prochain. Nous devrions en savoir plus d'ici là.