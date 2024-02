Les véhicules tout-terrain purs et durs sont aujourd'hui (presque) dépassés. Les constructeurs sont de moins en moins nombreux à proposer des modèles nés pour le tout-terrain, avec une carrosserie sur châssis pour ne pas craindre les sentiers les plus accidentés.

L'on parle ici de véhicules comme le Jeep Wrangler, descendant direct de la Willys né pendant la Seconde Guerre mondiale et toujours synonyme de tout-terrain : des formes évoluées mais jamais dénaturées, quatre roues motrices et jamais, au grand jamais, de mécanique autre que la carrosserie sur châssis.

Une recette également reprise par le Ickx K2, dernier né du groupe DR et dérivé d'un modèle BAIC, le Bejing BJ40 Plus. Mais ses racines chinoises ne doivent pas nous tromper : il s'agit ici aussi d'un véhicule spécialisé dans le tout-terrain.

Extérieur

Le Jeep Wrangler est reconnaissable de loin. La calandre à sept fentes, les garde-boue émergent des volumes de la carrosserie, les formes carrées, la roue de secours perchée à l'arrière. Il en a toujours été ainsi et il en sera toujours ainsi. Un design qui a fait école et qui se veut être agile et efficace là où il n'y a pas d'asphalte.

Une philosophie également suivie par le Ickx K2, inspiré par son rival américain en termes de design et dont les dimensions ont été réduites de 24 cm en longueur. Avant, arrière et côtés pratiquement perpendiculaires au sol, charnières de portes disposées à l'extérieur pour pouvoir les retirer à la volée, roue de secours extérieure et peu de place pour les fioritures.

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Angles Jeep Wrangler 4,88 mètres 1,89 mètre 1,83 mètre 3 mètres Attaque : 36°

Sortie : 31,4°

Ventrale : 20,8° Ickx K2 4,64 mètres 1,92 mètre 1,87 mètre 2,74 mètres Attaque : 37°

Sortie : 31°

Ventrale : -

Jeep Wrangler Ickx K2

Intérieur

L' intérieur du Jeep Wrangler est également placé sous le signe de la fonctionnalité. Les lignes sont simples et droites mais la technologie n'est pas reniée avec l'écran central de 12,3 pouces pour le système d'infodivertissement, connecté et compatible avec Android Auto et Apple CarPlay.

De nombreux boutons physiques permettent de gérer la climatisation et les différents programmes de conduite, y compris les blocages de différentiel. Le tunnel central, quant à lui, accueille le levier de vitesses et de transfert. Il y a également un bon espace à l'arrière et le coffre offre une capacité comprise entre 533 et 1 044 litres.

Jeep Wrangler, intérieur

L'habitacle du Ickx K2 est en revanche différent, plus "classique" avec l'écran d'infodivertissement (également de 12,3 pouces) flanqué d'une instrumentation numérique. Le tunnel central est beaucoup plus haut que celui du Wrangler et rappelle beaucoup l'univers Mercedes avec une molette pour l'infodivertissement, un levier de vitesses automatique et d'autres boutons.

Malgré ses dimensions nettement inférieures à celles de son concurrent, le Ickx K2 offre également un bon espace à l'arrière et dans le coffre, du moins en ce qui concerne la capacité minimale de 532 litres. En rabattant les dossiers arrière, l'on peut atteindre 965 litres.

Modèle Instrumentation numérique Écran central Capacité coffre Jeep Wrangler - 12,3" 533 à 1 044 litres Ickx K2 12,3" 12,3" 532 à 965 litres

Ickx K2, l'intérieur

Motorisation

La grande différence entre le Jeep Wrangler et le Ickx K2 se trouve sous le capot. En France, le Jeep Wrangler s'appuie exclusivement sur le groupe motopropulseur rechargeable 4xe de 380 ch, qui résulte de la combinaison du quatre cylindres essence de 2,0 litres et de deux moteurs électriques. Naturellement, la transmission est toujours intégrale, comme le veut la tradition.

Le Ickx K2, quant à lui, est propulsé par un 2,0 litres diesel de 162 ch et 400 Nm de couple, associé à une boîte automatique à huit rapports. Il ya bien la transmission intégrale, qui est appelée à intervenir dans les situations les plus difficiles, tandis que la transmission de base sûre est assurée par les roues arrière.

Prix

La gamme Jeep Wrangler est variée et comprend différentes versions dont les prix commencent à 81 700 euros pour le Sahara et 84 200 euros pour le Rubicon. Commercialisé en Italie, le Ickx K2 est quant à lui disponible en une seule version pleine option à partir de 54 500 euros de l'autre côté des Alpes.