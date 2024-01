On pourrait penser que plus le communiqué de presse est volumineux, plus le facelift est discret. C'est le cas de pour BMW, qui nous présente en plus de 4700 mots ce qu'il est convenu d'appeler les mesures LCI (Lifecycle Impulse) pour la Série 4 Coupé et Cabrio. Disons que même les fans de BMW doivent regarder attentivement pour voir les différences.

La "nouvelle" Série 4 Coupé et la Série 4 Cabrio continueront d'être produites à l'usine de Dingolfing. Leur lancement sur le marché mondial sera intégré à la production à partir de mars 2024.

Galerie: BMW 4er Coupé (2024)

2 Photos

Depuis deux générations de modèles, BMW propose les coupés et les cabriolets de la classe moyenne premium dans une série à part. Au niveau du design, la différenciation par rapport à la série 3 s'exprime non seulement dans les proportions et les lignes, mais aussi dans le design original de la face avant. À cela s'ajoutent des voies plus larges et une technique de châssis spécifiquement adaptée.

Qu'est-ce qui a changé ? Les prises d'air présentent une structure maillée, aussi bien de série qu'en combinaison avec le pack M sport. Leur encadrement est désormais en chrome mat. En outre, la nouvelle BMW Série 4 Coupé et la nouvelle BMW Série 4 Cabrio disposent de phares perfectionnés sur le plan optique et fonctionnel.

Les unités LED à l'intérieur, qui assurent toutes les fonctions d'éclairage, ont été redessinées et restructurées. Les feux de croisement et de route sont générés par un module LED commun. Deux unités à LED orientées verticalement et légèrement en forme de flèche assurent respectivement la fonction de feux de position, de feux de jour et de clignotants.

Des phares adaptatifs à LED avec des feux de route matriciels anti-éblouissants sont disponibles en option. Ils sont reconnaissables à leurs inserts bleus et disposent d'une fonction d'éclairage urbain et d'une fonction d'éclairage de virage.

Avec le pack M sport Pro et en combinaison avec les phares Adaptive LED, des feux M Shadow Line avec des accents sombres à l'intérieur sont également proposés.

En combinaison avec les phares adaptatifs à LED, les modèles Série 4 sont équipés de feux arrière à éclairage laser. Ceux-ci fonctionnent avec des diodes laser qui illuminent chacune un faisceau de fibres de verre et complètent ainsi le feu arrière par un graphisme lumineux en filigrane.

Pour personnaliser l'aspect extérieur, la nouvelle BMW Série 4 Coupé et la nouvelle BMW Série 4 Cabrio sont disponibles en deux teintes unies et huit teintes métallisées. Les variantes Cape York Green metallic et Fire Red metallic sont nouvelles dans la gamme.

Galerie: BMW 4er Cabrio (2024)

42 Photos

Des nouveautés sont également au programme du côté des jantes en alliage léger en option. L'offre comprend trois variantes disponibles pour la première fois dans la dimension 19 pouces. Les nouvelles jantes M en alliage léger à doubles branches sont disponibles au choix dans la couleur Jet Black ou dans une version bicolore. Les nouvelles jantes en alliage léger BMW Individual présentent également un design à rayons en Y et sont disponibles en Midnight Grey.

Tournons-nous vers l'intérieur : Curved Display, sièges sport de série, nouvelles garnitures intérieures et volants. De série, le conducteur prend en main un volant sport en cuir redessiné avec une couronne polygonale et deux branches. L'équipement du pack M sport comprend désormais un volant M en cuir à trois branches avec une couronne aplatie dans la partie inférieure et un repère central discret à la position 12 heures.

Les deux versions du volant redessiné présentent des touches multifonctions éclairées ainsi que des palettes de changement de vitesse. L'introduction du système BMW iDrive perfectionné avec "QuickSelect" s'accompagne d'une commande optimisée des fonctions de ventilation et de climatisation. Elle permet de réduire encore le nombre de boutons et de commandes dans le cockpit. Un véritable progrès ?

La sélection de la température, l'intensité de la ventilation et, avec l'équipement correspondant, le chauffage des sièges et du volant peuvent désormais être commandés par fonction tactile sur l'écran incurvé ou par commande vocale. De nouveaux boutons de réglage sur les grilles de ventilation au centre du tableau de bord ainsi que du côté conducteur et passager permettent d'adapter la direction du flux par des mouvements de rotation et de basculement.

Tout comme les modèles M Performance des deux séries, la nouvelle BMW 430d xDrive Coupé et la 430d Cabrio sont propulsées par un moteur à six cylindres en ligne. Leur moteur diesel développe 210 kW (286 ch). Le portefeuille de motorisations comprend également deux moteurs essence quatre cylindres de 135 kW (184 ch) et 180 kW (245 ch), ainsi qu'un moteur diesel quatre cylindres de 140 kW (190 ch). Selon la variante de modèle, la puissance est transmise à la route via la transmission arrière classique ou le système intelligent de transmission intégrale BMW xDrive.

Tous les moteurs six cylindres en ligne ainsi que le quatre cylindres diesel sont dotés de la technologie mild-hybrid 48 volts. L'entraînement électrique supplémentaire sous forme d'un alterno-démarreur de 48 volts génère une puissance de 8 kW (11 ch) qui est immédiatement disponible à chaque mouvement de la pédale d'accélérateur.

Galerie: BMW M Performance

4 Photos

Le système mild-hybrid permet également d'utiliser l'électricité produite par la récupération de l'énergie de freinage et stockée dans une batterie de 48 volts. L'énergie obtenue de manière efficace est utilisée non seulement pour l'entraînement électrique supplémentaire, mais aussi pour le réseau de bord de 12 volts via un convertisseur de tension.

Les modèles M Performance de la série 4 misent également sur l'hybride léger : le six cylindres en ligne essence des modèles BMW M440i xDrive Coupé et M440i xDrive Cabrio génère une puissance maximale de 275 kW (374 ch) et un couple maximal de 500 Nm. La M440d xDrive Coupé et la M440d xDrive Cabrio sont propulsées par un moteur diesel à six cylindres en ligne qui développe une puissance maximale de 250 kW (340 ch) et un couple maximal de 700 Nm. Un châssis M sport avec direction sport variable fait également partie de l'équipement de série des modèles haut de gamme, tout comme la boîte de vitesses Steptronic Sport à 8 rapports.

La nouvelle édition de ces modèles dispose d'un museau BMW avec un liseré en noir brillant, des entretoises orientées horizontalement et un logo M placé dessus. Tous les éléments de la jupe avant qui étaient jusqu'à présent en Ceriumgrau sont désormais en noir brillant. L'aspect visuel de la face avant s'oriente ainsi encore plus vers le design de la M4.

À l'arrière du véhicule, les sorties d'échappement trapézoïdales rappellent la motorisation particulièrement puissante des modèles M Performance. Ils sont désormais disponibles de série en noir brillant. Ainsi, tous les contenus de l'option M Hochglanz Shadow Line font déjà partie de l'équipement de série de ces modèles. De plus, les rétroviseurs extérieurs M avec design à double barrette sont un autre élément de l'équipement de série.

Les prix ? La nouvelle BMW Série 4 Coupé démarre en Allemagne à partir de 52 900 euros, le cabriolet à partir de 60 400 euros.