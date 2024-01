Quel est le point commun entre une grosse Jeep, un luxueux SUV Maserati, une Alfa Romeo ultra-rapide et une Dodge muscle car ? Ces véhicules seront bientôt électriques et partageront la même structure.

La semaine dernière, Stellantis a dévoilé sa nouvelle plateforme STLA Large, qui soutiendra avec flexibilité des voitures, des crossovers et des SUV de toutes formes et de toutes tailles. Les ingénieurs et les dirigeants affirment que la plateforme STLA Large sera BEV-native, ce qui signifie qu'elle est conçue par défaut pour les véhicules électriques à batterie (BEV), bien qu'il s'agisse d'une plateforme multi-énergie qui peut également prendre en charge les moteurs hybrides, hybrides rechargeables et les moteurs à combustion interne.

Selon l'entreprise, la plateforme STLA Large se déclinera en versions à moteur unique et à double moteur, et prendra en charge divers types de groupes motopropulseurs, y compris des configurations tout électriques à traction avant, à traction arrière et à traction intégrale. Elle prendra en charge des packs de batteries de 85 kWh sur les versions de base et des packs plus importants de 118 kWh sur les modèles haut de gamme, de sorte que cette grande plateforme sera également équipée de batteries plus volumineuses. Cependant, la plateforme a été conçue en tenant compte de l'interchangeabilité de la chimie des cellules de batterie, et nous pouvons nous attendre à des valeurs plus élevées à l'avenir.

Selon Stellantis, la batterie de 118 kWh devrait être suffisamment puissante pour atteindre une autonomie de 800 km (selon un cycle d'essai non spécifié) dans le cas des berlines.

Par ailleurs, le système de batterie peut être de 400 volts ou de 800 volts, selon le choix du constructeur pour certains modèles.

Plateforme Stellantis STLA Large Plateforme Stellantis STLA Large

Stellantis indique également que la charge rapide des BEV basés sur le STLA Large ajoutera jusqu'à 4,5 kWh par minute dans le cas d'un pack de batteries de 800 volts. Ce chiffre nous permet de faire quelques calculs :

4,5 kWh par minute (ou environ 270 kW)

Charge rapide (118 kWh) : 20-80% SOC (70,8 kWh)

- 16 minutes dans l'hypothèse d'un scénario théorique optimal de taux de charge

- 30 minutes si la puissance de charge moyenne dépasse 141 kW

Plateforme Stellantis STLA Large

Stellantis a indiqué que la plateforme STLA Large est prête pour les véhicules à hautes performances. Dans les configurations les plus performantes, les voitures tout électriques accéléreront de 0 à 100 km/h en deux secondes.

Les VE seront équipés de modules de propulsion électrique trois-en-un qui intègrent le moteur, l'inverseur de puissance (semi-conducteurs en carbure de silicium) et le réducteur.

L'un des aspects les plus intéressants est que la plateforme peut servir de base à des voitures à hautes performances, ainsi qu'à de grands SUV pour la conduite tout-terrain : "En fonction des objectifs spécifiques du véhicule, STLA Large accepte des améliorations du groupe motopropulseur telles que des différentiels à glissement limité ou des déconnexions d'extrémité de roue qui peuvent améliorer les performances ou réduire la traînée mécanique afin d'améliorer l'efficacité et l'autonomie. Dans l'ensemble, la plateforme STLA Large a le potentiel de transporter une puissance extrême qui surpassera n'importe quel V8 Hellcat existant", ont déclaré les responsables de l'entreprise.

La flexibilité au coeur du projet

La flexibilité semble être la principale priorité de Stellantis, qui affirme que la nouvelle plateforme sera un pont lors de la transition vers la propulsion électrique, ainsi que des processus de fabrication rentables pouvant être dupliqués dans plusieurs usines d'assemblage.

Le STLA Large sera produit dans plusieurs usines en Europe et en Amérique du Nord et vendu dans le monde entier avec huit lancements de véhicules à travers cinq marques, prévus entre 2024 et 2026. Elle sera d'abord utilisée sur le marché nord-américain pour les marques Dodge et Jeep, puis pour d'autres marques, notamment Alfa Romeo, Chrysler et Maserati.

Plateforme Stellantis STLA Large

"Nos objectifs pour nos plateformes STLA sont ambitieux, mais c'est ce que nos clients attendent de nous aujourd'hui", a déclaré Carlos Tavares, PDG de Stellantis, dans un communiqué. "La création d'une famille de véhicules à partir d'un ensemble de composants bien conçus et suffisamment flexibles pour couvrir plusieurs types de véhicules et de propulsions, en surpassant les performances de tous nos produits actuels, répondra aux besoins des clients de chacune de nos marques emblématiques. La flexibilité et l'agilité de cette plateforme sont sa marque de fabrique et seront un moteur de notre succès dans le passage à l'électrification en Amérique du Nord".

La flexibilité de STLA Large comprend des dimensions réglables (empattement, longueur totale, largeur et hauteur totales, et garde au sol), ainsi qu'une variété de modules de suspension et de berceaux pour le groupe motopropulseur afin de répondre aux objectifs de performance propres à chaque véhicule, notamment en matière de conduite, de maniabilité et de confort.

Tous les composants clés du confort et de la performance, tels que le système de chauffage/refroidissement de l'habitacle, la direction, l'assistance au freinage et la propulsion, sont conçus pour minimiser la consommation d'énergie afin d'améliorer l'autonomie, explique Stellantis. Des mises à jour logicielles en temps réel pour le système de propulsion ont également été mentionnées.

Galerie: Plate-forme Stellantis STLA Large

6 Photos

Quatre types de plateformes

Au total, il y aura quatre plateformes mondiales de BEV Stellantis : Small, Medium, Large et Frame, décrites dans la présentation du Stellantis EV Day 2021 en juillet 2021. Le STLA Medium a été dévoilé en juillet 2023.

Stellantis prévoit d'investir environ 50 milliards d'euros pour atteindre les objectifs de 100 % de ventes de BEV pour les voitures particulières en Europe et de 50 % de ventes de BEV pour les voitures particulières et les pick-up aux États-Unis d'ici 2030. Dans le cadre de cet effort d'électrification, le groupe s'assure une capacité de batterie d'environ 400 GWh, avec le soutien de six usines de fabrication de batteries en Amérique du Nord et en Europe.

D'ici à la fin de 2024, Stellantis affirme qu'elle aura mis sur le marché 48 modèles entièrement électriques, principalement en Europe, bien qu'ils soient très étroitement liés les uns aux autres.