Après de longues négociations, Stellantis et l'UAW (United Auto Workers, le syndicat américain des travailleurs de l'automobile) sont parvenus ces derniers jours à un accord sur une nouvelle convention collective, mettant ainsi fin à la grève qui a interrompu pratiquement toute activité du Groupe sur le sol américain. Mais ce n'est pas la nouvelle qui nous intéresse aujourd'hui.

Ce qui est important, c'est que les documents qui mettent fin au conflit social contiennent de nombreuses indications sur les futurs modèles que Stellantis produira aux États-Unis. Jeep en premier lieu. Voici ce à quoi il faut s'attendre.

Jeep Wrangler

La nouvelle la plus intéressante concerne certainement la Jeep Wrangler, assemblée dans l'usine de Toledo (Ohio), sera prête en 2028, lorsque la nouvelle génération arrivera, totalement électrique.

Une étape importante pour l'emblématique tout-terrain américain, qui sera équipé de deux groupes motopropulseurs différents. L'une d'entre elles sera une voiture électrique classique alimentée par batterie, dont les caractéristiques ne sont pas encore connues. Elle pourrait reprendre certains détails du concept Magneto présenté en 2022, comme le pack de batteries de 70 kWh et des moteurs de 634 ch et 1 152 Nm au total. En revanche, il est peu probable que la Jeep Wrangler électrique conserve la boîte de vitesses manuelle à 6 rapports présente sur les prototypes.

Jeep Magneto Concept 2.0

En parallèle de l'électrique pur, il y aura un groupe motopropulseur avec prolongateur d'autonomie, c'est-à-dire un moteur thermique utilisé non pas pour déplacer la voiture, mais pour alimenter les batteries. En termes techniques, il s'agit d'un hybride de série, bien que beaucoup parlent désormais d'un véhicule électrique à prolongateur d'autonomie.

Les autres

Le document mentionne également d'autres modèles tels que le Grand Cherokee, le Wagoneer et le Grand Wagoneer. Le premier sera renouvelé avec un restylage de mi-carrière en 2024 et sera produit jusqu'en 2027, date à laquelle la nouvelle génération, alimentée à la fois par des groupes motopropulseurs hybrides et des systèmes 100 % électriques, arrivera.

Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Wagoneer

Il en sera de même pour les Wagoneer et Grand Wagoneer (non commercialisés en Europe), qui seront toutefois en avance sur leur temps avec une version électrique à autonomie étendue en 2025, tandis que l'électrique pur devra attendre 2027.