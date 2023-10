La Jeep Willys était la bête de somme de la Seconde Guerre mondiale. Ce transporteur robuste a été utilisé sur tous les théâtres de la guerre au début des années 1940 et a continué à servir dans les armées du monde entier pendant de nombreuses années. Un exemplaire en parfait état sera vendu aux enchères le mois prochain, avec une provenance unique.

Une véritable star du cinéma

La Jeep Willys de 1944 provient de TLO Film Services, qui fournit des véhicules pour des productions cinématographiques et télévisuelles depuis 1962. Les archives de TLO indiquent que la Jeep a été utilisée dans Il faut sauver le soldat Ryan, Band of Brothers, Pennyworth et d'autres productions.

TLO a acheté la Willys en janvier 1996, et la liste indique qu'elle a eu trois anciens propriétaires. Elle a été immatriculée pour la première fois au Royaume-Uni en 1977. La Jeep a bénéficié d'une reconstruction complète de son moteur d'origine en février 2023 et affiche 41 802 km au compteur. Ce n'est pas si mal pour un véhicule militaire de 80 ans avec conduite à gauche et peinture Olive Drab.

Des voitures emblématiques

De nombreuses voitures de cinéma ont fini entre les mains de collectionneurs privés. L'AMC Pacer 1976 de Wayne's World a été vendue aux enchères en janvier 2022. La seule voiture de cascade W Motors Lykan HyperSport de Fast & Furious 7 encore en état de marche a été vendue aux enchères en 2021.

Avant qu'Hollywood n'utilise des images de synthèse, les films utilisaient de vrais accessoires, de vraies personnes et de vrais lieux. Les films ont contribué à élever certaines marques et certains modèles au rang de vedettes, tandis que des créations uniques comme la Batmobile, la Mystery Machine ou encore l'Ectomobile continuent d'inspirer d'innombrables créations artisanales.

Une vente aux enchères le dimanche 11 novembre

La vente aux enchères en direct de la Jeep Willy de 1944 aura lieu pendant le NEC Classic Motor Show Sale 2023 en Angleterre, le dimanche 11 novembre. Il s'agit de la journée des anciens combattants aux États-Unis, du jour du souvenir en France et au Royaume-Uni, et dans les autres pays qui commémorent la fin de la Première Guerre mondiale. Le guide indique qu'elle se vendra entre 20 000 et 25 000 euros, ce qui est moins cher que la Jeep Wrangler 2024, mais avec beaucoup moins d'équipements.

Consultez la liste complète sur le lien source ci-dessous, ainsi qu'une galerie complète.