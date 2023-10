Vous avez peut-être déjà des Crocs "Flash McQueen" dans votre placard et à présent, Pixar et fait de nouveau équipe avec la marque de chaussure en mettant en avant un autre personnage emblématique : Martin le dépanneur. Les paires viennent d'être mises en vente, mardi 17 octobre, et sont déjà épuisés en tailles adultes.

Galerie: Chaussures Martin - Pixar

7 Photos

Les Crocs présentent les dents proéminentes du personnage et sa bouche souriante. Un moteur partiellement exposé dépasse de la pointe et les deux yeux regardent vers l’avant. La sangle de talon ressemble à une flèche de dépanneuse stylisée. On retrouve même le crochet de remorquage à l’arrière et une plaque d'immatriculation. Une paire taille adulte coûte 59,95 $. La taille enfant est chiffrée à 49,99 $ tandis que celle pour les tout-petits est à 44,99 $.

Cars : un succès financier

Il s'agit de la deuxième collaboration entre Crocs et la franchise Cars puisque la première version mettait en lumière le personnage phare des films : Flash Mcqueen.

Lorsque Crocs a lancé pour la première fois les chaussures de la star de la franchise, en mai 2019, les paires pour adultes se sont vendues rapidement. La société a sorti un deuxième lot en septembre 2022 et désormais, seules les tailles pour enfants sont disponibles au prix de 54,99 $.

Galerie: Crocs Flash Mcqueen

4 Photos

Selon Box Office Mojo, Cars est la troisième franchise la plus rentable de Pixar avec des revenus de 588 436 493 $ (au total) pour les trois films. Les Indestructibles ont rapporté 870 022 836 $ avec seulement deux films et les six entrées de Toy Story ont rapporté 1 318 120 746 $.

Crocs n'est pas la seule entreprise à profiter de la popularité de la franchise Cars. En 2022, Porsche a construit une 911 unique qu’elle a baptisée Sally Special, en l’honneur du personnage présent dans le film, basée sur la variante Carrera GTS.

Galerie: Porsche 911 Sally Special