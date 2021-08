La société de chaussures et de maroquinerie Negroni s'associe à Nissan pour créer trois coloris de chaussures "Idea Corsa x Nissan Z". Pour être vraiment à la mode, tous vos accessoires doivent être assortis à ce que vous portez, et cela doit inclure vos chaussures et votre voiture.

La collaboration reprend la chaussure Idea Corsa existante de Negroni et y ajoute des touches inspirées de Nissan. Elles sont disponibles dans les couleurs Lightning Yellow, Ceylan Blue, ou White avec une finition en cuir perforé. Les trois coloris sont agrémentés d'argent pour la partie centrale et d'un élément en forme de N sur les côtés. De plus, il y a un petit logo Z sur le talon.

Ces chaussures sont disponibles dès maintenant sur internet, mais vous pourriez être surpris par leur prix. La couleur blanche est la moins chère à 37 400 yens (289 €). Le coloris Ceylan Blue coûte 46 200 yens (357 €). Enfin, le Jaune Eclair coûte le plus cher : 48 400 yens (373 €).

Il convient de souligner que la nouvelle Z est disponible dans des couleurs très similaires à celles des chaussures Negroni, à savoir le bleu Ceylan et le jaune Éclair. La Nissan Z est équipée d'un V6 biturbo de 3,0 litres développant un peu plus de 400 chevaux (298 kilowatts) et un couple de 475 Nm. Elle est livrée de série avec une boîte manuelle à six vitesses, et une boîte automatique à neuf vitesses est proposée en option.

La Z est lancée dans les niveaux de finition Sport et Performance, et les prix commencent "autour de 40 000 dollars", selon Nissan. Les livraisons débuteront aux États-Unis au début de l'année 2022. De plus, il y a une série limitée Proto Spec de 240 unités qui ont des étriers de frein jaunes, des roues Rays de 19 pouces en bronze, des accents jaunes dans l'habitacle et des inserts en daim sur les sièges. Ce modèle n'est hélas pas commercialisé en Europe.