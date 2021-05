Bien qu'elle soit sortie en 2007, la Nissan GT-R (R35) n'est pas près de s'en aller. Cette génération continue de nourrir les rêves de certains qui ne jurent que par elle. Ils attendent patiemment l'arrivée d'une nouvelle génération que Nissan tarde à dévoiler et à commercialiser.

La Nissan GT-R est souvent modifiée pour gagner en puissance et en style. Sur les groupes spécialisés, le rendu 3D d'une Nissan GT-R n'est pas passé inaperçu. Il a été réalisé par Hycade, un illustrateur qui à la manière de The Kyza, réalise des illustrations 3D de voitures tout en y ajoutant un kit assez méchant.

Son travail sur la Nissan GT-R consiste à l'élargir davantage, tout en lui apportant des modifications assez importantes pour la transformer. Les feux avant conservent leur forme originale, mais l'intérieur des optiques est modifié.

Les boucliers avant et arrière, le capot ainsi que les ailes sont bodybuildés. Les canules d'échappement rondes ont migré un peu plus haut pour laisser place à un extracteur d'air digne d'une voiture de course. L'aileron apporte la touche finale. Il est en deux parties et fait le pont avec les ailes arrière et le coffre.

Les modifications sont tellement importantes qu'on croirait voir l'énième restylage de la GT-R. Sur les forums, les amoureux de la Nippone vont plus loin et estiment que cette réalisation pourrait très bien représenter la nouvelle GT-R, la R36. Malheureusement, ce n'est qu'un "bodykit" qui ne sera probablement jamais réalisé. Il restera virtuel, à moins qu'un préparateur craque complètement et ne décide de le construire. Cela est déjà arrivé entre The Kyza et Prior-Design, pourquoi pas avec Hycade ?

La nouvelle Nissan GT-R n'est pas pour demain. Cela dit, elle est bien au programme depuis qu'Ivan Espinosa, vice-président de la stratégie produit chez Nissan a confirmé que la lignée des GT-R aura une suite et que la génération R36 est à l'étude. Dernièrement, le constructeur a présenté une version spéciale de la GT-R R35 uniquement commercialisée au Japon, la GT-R Nismo Stealth Gray qui bénéficie d'une motorisation hybride.