Un nouveau volet de la saga Fast and Furious sortira en salles le 14 juillet, et la franchise aura droit à deux autres épisodes après cela. Un certain nombre de voitures auront un rôle dans le film - une tradition qui a commencé avec le tout premier film The Fast and the Furious en 2001. Dans Fast and Furious 7, il y avait par exemple la W Motors Lykan HyperSport.

Pour le tournage du film, l'entreprise émiratie de voitures de sport fondée au Liban en 2012 a produit 10 exemplaires de la supercar comme véhicules de cascade. Neuf d'entre eux se sont écrasés et détruits pendant le tournage et un seul exemplaire a survécu. Cette voiture particulière sera mise aux enchères par RubiX le 11 mai.

"Nous sommes honorés de nous associer à W Motors pour mettre sur le marché ce morceau d'histoire de la culture pop en tant que premier NFT de véhicule dans lequel l'acheteur deviendra propriétaire du bien physique ainsi que du contenu numérique exclusif - cela n'a jamais été fait auparavant dans les NFT", commente Nithin Palavalli, PDG de RubiX. "Alors que les NFT continuent d'infiltrer différentes industries, RubiX est à l'avant-garde des avancées technologiques qui façonneront l'avenir de la vente automobile et W Motors est le partenaire idéal avec lequel travailler pour mettre cela sur le marché."

Lors de son lancement initial, la Lykan HyperSport était officiellement la troisième voiture de série la plus chère de l'époque. Avec un prix de 3,4 millions de dollars et seulement sept exemplaires assemblés, elle était tout à fait exotique. Il est intéressant de noter que W Motors a construit plus de voitures de démonstration que de voitures clients, mais comme il n'en reste qu'une seule, on peut dire que cette Lykan HyperSport est la plus rare au monde.

Pour rappel, la supercar est propulsée par un moteur flat-six biturbo de 3,7 litres développé par Ruf. Il génère une puissance de pointe de 780 chevaux et un couple de 960 Nm à 4 000 tr/min. La puissance est transmise aux roues arrière.