Jeep a annoncé jeudi son intention de lancer son premier véhicule électrique aux États-Unis, le Wagoneer S, à l'automne 2024. Pour accompagner cette annonce, la marque a publié une courte vidéo de teasing, une seule image de la voiture et quelques statistiques impressionnantes : 600 chevaux et un temps de 0 à 60 d'"environ" 3,5 secondes.

Le Wagoneer S est exclusivement un véhicule électrique à batterie, précise Jeep. Il sera équipé de série de la transmission intégrale 4xe de Jeep, ainsi que du système de gestion tout-terrain de la marque.

Pour l'instant, rien n'est dit sur la taille de la batterie, les finitions, la technologie du moteur ni même le prix du Wagoneer S. Nous pensons que Jeep donnera plus de détails au fur et à mesure, comme sa date de mise en vente, prévue pour l'automne 2024. Le SUV sera d'abord commercialisé aux États-Unis avant d'arriver plus tard sur les "marchés clés du monde entier".

Jeep affirme que le design du Wagoneer S a été "guidé par l'efficacité aérodynamique". La seule photo du teaser montre une structure plus aérodynamique et moins massive que ce que l'on voit habituellement sur une Jeep. Les deux entrées d'air latérales en forme de lame de part et d'autre du pare-chocs inférieur nous rappellent les éléments que l'on trouve sur un autre futur SUV électrique construit aux États-Unis, le Lucid Gravity. La calandre à sept fentes, emblématique de la marque, est éclairée par des LED, tandis que l'arrière sera vraisemblablement doté d'une barre lumineuse à LED, si l'on en croit les brefs aperçus montrés dans la vidéo de teaser. En fait, la voiture semble presque identique au concept que Jeep a présenté en 2022 :

La Wagoneer S est la première des deux Jeep électriques prévues pour 2024, la plus petite Recon devant également entrer en production dans le courant de l'année. Ces deux véhicules sont les premières étapes d'un plan visant à remodeler le portefeuille de Jeep, en rejoignant le premier véhicule électrique de l'entreprise, l'Avenger, qui a été lancé en Europe en 2022.

