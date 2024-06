La dernière série de tests de collision de l'Insurance Institute of Highway Safety (IIHS) s'intéresse aux SUV de grande taille, en particulier le Chevrolet Tahoe, le Ford Expedition et le Jeep Wagoneer. Il n'est pas rare de penser que la taille est synonyme de sécurité pour les occupants, mais l'IIHS a relevé certains problèmes qui ont empêché ces trois véhicules d'obtenir la mention « Top Safety Pick+ » (meilleur choix en matière de sécurité). En fait, l'Expedition et le Tahoe n'ont obtenu aucun prix de sécurité.

La principale préoccupation de l'IIHS concerne la déformation de l'habitacle lors du test de collision frontale avec petit chevauchement. Il s'agit d'une collision frontale où seulement une petite partie du véhicule heurte un objet fixe. La Wagoneer a obtenu une bonne note pour ce test, ne montrant qu'une intrusion mineure dans l'espace pour les pieds du conducteur et du passager avant. Les résultats suggèrent un risque modeste de blessure au pied et à la cheville gauche du conducteur.

La situation est un peu différente dans le Tahoe, qui a reçu une note acceptable. La collision a provoqué une déformation de l'habitacle vers le bas, tant pour le conducteur que pour le passager. L'intrusion était suffisante pour présenter un risque substantiel de blessure au bas de la jambe pour le conducteur, et un risque élevé de blessure au pied droit pour le passager. Le risque de blessure à la jambe gauche du passager était également modéré.

La situation était pire dans l'Expedition, qui n'a obtenu qu'une note marginale pour ce test. En plus d'une intrusion importante dans l'habitacle, la colonne de direction du SUV s'est partiellement détachée et le montant A s'est séparé du bas de caisse. L'IIHS a déterminé un risque élevé de blessure à la jambe droite du conducteur et un risque modéré à la jambe gauche. Les dommages du côté passager n'étaient pas aussi importants.

Ce n'est pas le seul test dans lequel les SUV ont eu des difficultés. L'IIHS a mis à jour son test de collision par chevauchement modéré afin d'y inclure des mesures pour les passagers de la deuxième rangée, et aucun n'a reçu une bonne note. Le Wagoneer et l'Expedition ont reçu une note marginale, les mannequins de test montrant un "risque assez élevé de blessures à la poitrine" dues aux forces exercées par les ceintures de sécurité. Le mannequin de test du Tahoe a également montré un risque élevé de blessures à la tête et au cou, ce qui lui a valu une mauvaise note.

La Tahoe n'est pas en reste. L'IIHS a attribué une mauvaise note à ses phares en raison d'un éblouissement excessif pour les autres conducteurs et d'un manque de visibilité des feux de croisement sur le côté droit du véhicule. Cela pourrait expliquer que l'IIHS ait également attribué une note marginale au Tahoe dans son test de sécurité pour les piétons. À la lumière du jour, le système de freinage automatique s'est activé et a permis d'éviter ou de ralentir considérablement avant de heurter une personne simulée traversant la rue. Dans l'obscurité, avec les feux de croisement allumés, le SUV n'a même pas ralenti.

"Ces résultats décourageants montrent que certains véhicules populaires sont toujours à la traîne en ce qui concerne le respect des normes de sécurité les plus avancées", a déclaré Raul Arbelaez, vice-président du Vehicle Research Center de l'IIHS. "La bonne nouvelle, c'est que le véhicule le plus performant de cette catégorie prouve que les constructeurs automobiles peuvent facilement résoudre ces problèmes."