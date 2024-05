Le Wagoneer S a été présenté pour la première fois en septembre 2022 sous la forme d'un concept. Le 30 mai, le modèle de production sera finalement présenté. Entre-temps, le premier véhicule électrique de Jeep destiné aux États-Unis affronte la Tesla Model Y Performance dans une nouvelle vidéo de présentation. Il s'agit évidemment d'une course fictive, tout comme celle qui suit, impliquant un Grand Cherokee Trackhawk.

Le Wagoneer S sera le modèle de série de Jeep le plus rapide de tous les temps, puisqu'il ne lui faudra que 3,4 secondes pour atteindre la vitesse de 100 km/h. C'est 0,1 seconde de moins que la Model Y Performance et le Trackhawk. Pour savoir pourquoi les temps de 0 à 100 km/h sont importants lors de l'achat d'une Jeep, il faut poser la question à la société mère Stellantis. Le droit de se vanter, on suppose.

La vidéo tournée sur le circuit de Willow Springs, en Californie, récapitule également les caractéristiques techniques dévoilées jusqu'à présent. Le Wagoneer S aura une puissance de 600 chevaux et un couple de 836 Nm. Ces chiffres ont été obtenus en testant des prototypes de pré-production, et pourraient donc changer quelque peu pour la version finale vendue aux clients.

Jeep estime l'autonomie à plus de 480 km, soit au moins 34 km de plus que la Model Y Performance. La taille de la batterie n'est pas mentionnée, mais nous savons que le Wagoneer S repose sur la plateforme STLA Large. Cette architecture supporte des packs de 85 à 118 kWh. Les coupés et berlines Dodge Charger Daytona sont équipés d'une batterie de 100,5 kWh.

Que savons-nous d'autre sur le Wagoneer S ? Il dispose d'une configuration à deux moteurs, d'une transmission intégrale, d'une architecture à 800 volts et pourrait finalement être équipé de moteurs à combustion. Bien qu'il s'agisse d'une plateforme centrée sur les VE, la nouvelle architecture que nous avons mentionnée supporte la puissance des moteurs à combustion, comme on peut le voir dans la Dodge Charger avec son six cylindres en ligne Hurricane, un moteur biturbo de 3,0 litres proposé avec une puissance de 420 ou 550 chevaux.

Il semble que le nom Wagoneer S soit conservé. Jeep a pourtant organisé un concours fin 2022, demandant aux fans de proposer des noms différents. Il s'agira d'un produit mondial, contrairement à l'Avenger, plus petite, vendue en Europe et sur d'autres marchés.