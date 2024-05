Mercedes-AMG a dévoilé, ce mercredi, la première voiture de sa série ultra-limitée et coûteuse "Mythos", baptisée PureSpeed. Il s'agit d'un roadster biplace à toit ouvert qui s'inspire des voitures de course vintage emblématiques de la marque allemande et de la Formule 1.

Bien que Mercedes ne le dise pas, la PureSpeed ​​est très clairement basée sur la SL cabriolet et elle utilise les phares et les feux arrière de cette voiture. Le pare-chocs avant évite la calandre Mercedes traditionnelle pour un look supérieur en nez de requin simplifié sans calandre, tandis que la calandre inférieure reçoit un logo AMG peint en blanc.

Des références au sport auto de tous les âges

Le pare-brise a disparu, remplacé par une structure à barres halo comme on le voit sur une voiture de F1. Les arcs-boutants derrière les sièges sont inspirés de la 300 SLR que Stirling Moss et Denis Jenkinson ont utilisée pour remporter les Mille Miglia de 1955, selon Mercedes. La peinture, qui passe du rouge Le Mans au gris graphite, s'inspire de la Flèche d'Argent qui a remporté la Targa Florio en 1924.

D’autres parties de la voiture ont utilisé les enseignements de l’hypercar Mercedes-AMG One. Il y a des éléments aérodynamiques en fibre de carbone sur la partie inférieure du PureSpeed ​​pour améliorer l'aérodynamisme. Les enjoliveurs en carbone sont également là pour l'efficacité aérodynamique, en optimisant le flux d'air autour des roues et en améliorant le refroidissement des freins.

Performance et plaisir de conduire au programme

Voici ce qu'a déclaré Michael Schiebe, le président de la division AMG, à propos de ce nouveau modèle :

"Le concept Mercedes-AMG PureSpeed ​​offre un aperçu de ce qui est probablement la manière la plus directe de ressentir la performance et le plaisir de conduire. Cette voiture est radicale et ni le toit ni le pare-brise ne séparent les deux passagers des éléments. Vous pouvez expérimenter la lumière, l'air et la passion sans filtre avec tous vos sens. En tant que concept de notre premier véhicule Mythos, il incarne le plus haut niveau d'exclusivité. Des éléments de design tels que le HALO créent également le sentiment d'être dans une Formule 1."

Mercedes n'a pas détaillé le groupe motopropulseur du PureSpeed ​​dans son annonce, bien qu'il soit probable qu'il emprunte le V8 biturbo de 4,0 litres à la SL63, que ce soit sous sa forme de base de 577 chevaux ou sous sa version E Performance de 805 chevaux. Quoi qu’il en soit, c’est probablement la SL la plus folle que vous puissiez acheter en ce moment.

Si vous pouvez en obtenir une, sachez que Mercedes limite la production à seulement 250 unités, et elles ne seront disponibles qu'aux "amateurs et collectionneurs de Mercedes-Benz les plus dévoués", selon la marque. Le prix n'a pas été révélé, même si nous pensons que les acheteurs sélectionnés n'auront aucun problème à payer un supplément pour un produit aussi exclusif.

Galerie: Mercedes-AMG PureSpeed Concept