Longueur : 4,49 mètres

Largeur : 1,80 mètre

Hauteur : 1,60 mètre

Empattement : 2,67 mètres

Compartiment à bagages : 385/1314 litres

Si le nom est nouveau, le style et les dimensions sont une évolution de ce que nous connaissions déjà. Le Subaru Crosstrek est en effet la nouvelle génération du XV et tire son nom de la version américaine du crossover Pléiades. Carrosserie hatchback, look agressif et garnitures rehaussées mais sans exagération.

Propulsé exclusivement par le 2.0 boxer mild hybrid couplé à la transmission intégrale et à la boîte automatique CVT, le Crosstrek, qui peut être commandé depuis quelques jours à partir de 37.900 euros, entre dans un segment plein de concurrents.

Subaru Crosstrek, les dimensions

Le crossover de Subaru mesure 4,49 mètres (4 495 mm) de long, pratiquement la même chose que le Citroën C5 Aircross, avec une largeur de 1,8 mètre (1 800 mm), une hauteur de 1,6 mètre (1 600 mm) et un empattement de 2,67 mètres (2 670 mm), l'empattement étant la distance entre les centres des roues avant et arrière. Des dimensions quasiment identiques à celles du XV qu'il remplace.

Subaru Crosstrek, l'avant

Subaru Crosstrek, habitabilité et coffre

Si, à l'extérieur, le Subaru Crosstrek ne change donc pas beaucoup par rapport au XV, il y a des innovations à l'intérieur. Un mobilier revu, plus de technologie et des sièges avant entièrement redessinés, grâce aussi à la collaboration d'une équipe de médecins pour les rendre plus aptes à absorber les aspérités du terrain et à mieux contenir le corps. Le résultat est un confort nettement amélioré. La banquette arrière reste inchangée et peut être rabattue en 1/3-2/3.

Subaru Crosstrek, l'intérieur Subaru Crosstrek, les sièges arrière

Le coffre, quant à lui, conserve le dessin irrégulier du XV, dû aux quatre roues motrices symétriques (typiques de l'ADN Subaru) et à la disposition des suspensions à double triangulation. La capacité varie entre un minimum de 385 litres et un maximum de 1314 litres (1297 sur la version Style). Des valeurs similaires à celles d'une Volkswagen Golf, mais plus courtes de 21 cm.

Comme indiqué, le Subaru Crosstrek n'est disponible qu'avec le moteur 2.0 mild hybrid boxer atmosphérique de 136 ch, une électrification légère pour ne pas pénaliser le poids, environ 1.600 kg, mais qui n'exagère pas la consommation. La moyenne déclarée est en effet de 7,7 litres aux 100 km.

Motorisation Puissance Alimentation Transmission 2.0 MHEV 136 CV Essence Transmission automatique intégrale

Subaru Crosstrek, l'arrière

Subaru Crosstrek, les concurrents aux dimensions similaires

Le segment du Subaru Crosstrek, en tenant compte d'une longueur comprise entre 4,45 et 4,55 mètres, est riche en propositions de marques généralistes et premium. On peut citer l'Audi Q3, la Toyota Corolla Cross, le Hyundai Tucson, etc. Beaucoup d'entre eux sont dotés d'un certain degré d'électrification, y compris de groupes motopropulseurs entièrement hybrides et rechargeables.