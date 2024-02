Il est de plus en plus difficile de s'offrir des voitures amusantes en Europe. Non seulement les constructeurs automobiles ont augmenté leurs prix ces dernières années, mais les gouvernements ont également mis en place d’énormes taxes basées sur la quantité de CO2 rejetées par chaque véhicule durant son utilisation. En 2024, une Honda Civic Type R coûte, par exemple, quelques 88 560 € aux Pays-Bas. La France ne fait pas exception à cette règle et la Toyota GR Yaris en est un exemple brutal.

La japonaise débute dorénavant à 46 300 € avec la boîte de vitesses manuelle à six vitesses. Ce n’est pas vraiment de départ abordable n’est-ce pas ? Eh bien, ce n'est pas le problème principal car les intéressés (s’il y en a encore à ce stade) devront payer le double de ce prix pour garer la fusée de poche à trois cylindres dans leur garage. Pourquoi ? Parce que ce moteur essence 1,6 litre turbocompressé émet 190 grammes/kilomètre selon la norme WLTP. Et comme l'a remarqué Caradisiac, la taxe s’élève à 45 990 €, soit le montant demandé par Toyota pour la voiture…

Le ridicule ne tue pas

Dorénavant, il faut donc débourser 92 290 € pour se procurer la petite japonaise et c’est encore pire pour le modèle automatique. Toyota France propose la GR Yaris à huit rapports cotée à 48 800 € et puisque ses émissions de CO2 sont encore plus élevées si l'on renonce à la pédale d'embrayage (à 210 g/km) la taxe supplémentaire s'élève à 60 000 € pour un prix final à 108 800 €…

Malgré tout, l’entreprise se montre relativement optimiste quant à la popularité de la GR Yaris puisqu'elle a réservé 300 voitures pour le marché local. Il est à noter que cette taxe liée aux émissions en France a explosé en 2024 par rapport aux années précédentes. Le malus de 45 990 € pour la GR Yaris à boîte manuelle en 2024 n'était "que" de 14 881 € en 2023 et de 12 012 € en 2022.

De même, la taxe de 60 000 € du modèle automatique était de 31 063 € en 2023 et de 26 247 € en 2022. En France, les personnes qui achètent des voitures émettant jusqu'à 117 g/km n'ont pas à payer de taxe supplémentaire. Elle commence à 118 g/km avec un supplément de 50 € et monte ensuite jusqu'à 60 000 € pour les véhicules aux émissions de 194 g/km ou plus.

Peut-on faire pire ?

Quant aux autres voitures amusantes de Toyota, vous feriez mieux de vous asseoir si ce n’est pas déjà fait. La taxe sur le GR86 est au maximum de 60 000 €, que vous achetiez le modèle manuel à 33 900 € ou le modèle automatique à 35 700 € puisque les émissions sont supérieures à 194 g/km. Cela fait grimper le prix final à 93 900 € pour le premier et à 95 700 € pour le second. Oui, la taxe représente près du double du prix demandé de la voiture.

La taxe d'émission de la Supra 2.0 s'élève à 4 543 €, donc au lieu de coûter 53 600 €, vous finissez par payer 58 143 €. Le modèle six cylindres, plus costaud, démarre à 65 600 €, plus les 28 413 € de taxe, soit 94 013 €.

Ces impôts plus élevés dans les pays de l’Union européenne sont un facteur déterminant de la tendance à la réduction des effectifs. C’est aussi la raison pour laquelle les constructeurs automobiles ont des plans d’électrification agressifs. L’UE envisage d’interdire la vente de voitures neuves générant des émissions à partir de 2035, à moins que ce plan ne change comme l’a récemment suggéré le directeur financier de Porsche, Lutz Meschke...