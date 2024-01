La Toyota GR Yaris est déjà une petite "bombe" en soit. Son moteur trois cylindres de 1.6L développe 261 ch, ce qui est largement suffisant pour s'amuser aussi bien sur route que sur une petite piste. Mais pour ce propriétaire anglais, cette puissance ne suffisait pas et c'est pourquoi il a décidé de transformer sa Toyota en une véritable fusée de poche de 530 chevaux. Voici comment il a procédé.

Elle roule (et coûte) comme une voiture de sport pur jus

Le propriétaire de la GR Yaris que vous pouvez voir dans la vidéo ci-dessus a déjà démonté et remonté le moteur cinq fois pour obtenir la plus grande puissance possible et il semble que les modifications ne soient pas encore terminées. Réglé par SRD Tuning, le trois cylindres a été entièrement mis à jour avec l'installation d'un turbo Plusar, un nouveau système d'admission, un système d'échappement sport et une inévitable mise à jour de l'unité de commande.

Galerie: Essai Toyota GR Yaris au Col de Turini

11 Photos

Ainsi, le nouveau moteur de 1.6L baptisé "G16E-GTS" développe 530 chevaux, mais selon le propriétaire il pourrait passer la barre des 660 chevaux avec d'autres interventions futures. Parmi celles-ci, outre de nouvelles modifications mécaniques, sont prévus une nouvelle suspension, un kit gros-porteurs encore plus volumineux et une boîte de vitesses séquentielle. Mais combien coûte cette GR Yaris pas comme les autres ? L'équivalent d'environ 150 000 euros, auxquels il faut ajouter les 46 000 euros du modèle standard !

Existe aussi avec 741 ch

D'ailleurs, cette GR Yaris n'est même pas la plus puissante au monde. L'année dernière, Powertune Australia a réglé le moteur de trois cylindres à une puissance ridicule de 741 ch. En parlant du modèle "d'origine", on dit que la Toyota sera bientôt proposée dans une version de 300 ch équipée (peut-être) d'une transmission automatique à 8 rapports.

Nous attendons plus de nouvelles de la part du constructeur japonais et en attendant nous vous informerons de toute nouvelle folie de tuner sur cette "supercar miniature". Mais une chose est sûre : aucune modification apportée par Toyota ne sera plus attractive que celles qui ont servi a transformé le véhicule de cette vidéo.