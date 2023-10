Le moteur 1,6 litre de la Toyota GR Yaris est pour le moins performant. Dans la petite voiture à hayon, il délivre 257 chevaux (268 chevaux en spécification japonaise) et dans la Corolla GR, le moteur G16E-GTS développe une puissance respectable de 300 chevaux. Mais comme c'est le cas avec la plupart des moteurs turbocompressés, il est toujours possible d'obtenir beaucoup plus de puissance.

Les spécialistes du Garage Whifbitz, un atelier de préparation automobile au Royaume-Uni qui modifie principalement des Toyota, ont mis au point un nouveau kit turbo pour les GR Yaris et GR Corolla. En fonction de la puissance du turbocompresseur, il peut extraire jusqu'à 600 chevaux du moteur à trois cylindres. L'une des premières voitures à recevoir le kit est présentée dans la vidéo en haut de cette page.

Le passage au banc montre une GR Yaris tournant à 1,8 bar de suralimentation, ce qui est suffisant pour que le moteur génère 364 chevaux. En faisant le calcul, on obtient une puissance estimée à 435 chevaux au volant. Les préparateurs promettent également "une réponse étonnante du moteur qui surpasse le turbo hybride qui équipait cette voiture à l'origine".

Le kit le plus puissant proposé par le Garage Whifbitz est le G25-660, qui développe environ 510 ch avec de l'essence et jusqu'à 600 ch avec de l'E85. Les techniciens affirment qu'il est légèrement plus lent que le kit G25-550, plus petit, mais que sa puissance est évidemment plus élevée. Nous n'avons toutefois pas encore vu de GR Yaris équipée de la version 600 ch du kit.

Une nouvelle GR Yaris encore plus puissante ?

Si vous préférez garder les choses en l'état, mais que vous souhaitez tout de même plus de puissance, Toyota va apparemment répondre à vos besoins en proposant une version encore plus puissante du modèle. La rumeur veut que le moteur 1,6 litre sous le capot soit modifié pour délivrer 300 ch en sortie d'usine. Plus important encore, une boîte de vitesses automatique à huit rapports prendrait place à côté du moteur à trois cylindres. Des suspensions et des freins revus, ainsi qu'une plus grande rigidité de la carrosserie, feraient également partie de la mise à jour attendue dans le courant de l'année prochaine.