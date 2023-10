Davantage de lancements que de premières absolues, du moins pour l'instant : Toyota a dévoilé la plupart de ses nouveautés pour 2024 entre le deuxième et le troisième trimestre 2023, et avec la nouvelle année, on s'attend surtout à voir de nouveaux modèles sur les routes, du restylage de la toujours populaire Yaris aux nouvelles générations du C-HR et du Land Cruiser. Les inconnues concernent l'arrivée possible d'un SUV/tout-terrain compact et d'un deuxième modèle 100 % électrique pour épauler la bZ4X. Le candidat le plus probable dans le second cas est la berline bZ3, déjà lancée sur le marché en Chine, où elle est également produite, et rivale potentielle de la Tesla Model 3.

Voici donc les nouveaux modèles Toyota pour 2024

Toyota Yaris restylée

Un succès après l'autre pour la petite Toyota, qui ne semblait pas avoir besoin de révolutions et qui aborde donc 2024 avec des mises à jour minimes sur le plan esthétique. Mais beaucoup de nouveautés sur le plan de la substance. Si, à l'extérieur, la palette de couleurs et les jantes sont rafraîchies, il y a beaucoup plus sur le plan technologique et technique, de l'instrumentation aux systèmes d'aide à la conduite étendus et améliorés.

Toyota Yaris 2024

La Toyota Yaris 2024, qui sera commercialisée dans les premières semaines de la prochaine année, sera dotée, entre autres, d'un système Smart Digital Key avec accès facile via un smartphone et l'application MyT, ainsi que d'un moteur hybride de 130 ch qui accompagnera le moteur standard de 116 ch. On parle également d'un possible retour de la puissante GR Yaris dans le courant de l'année, mais tout reste à confirmer.

Nom Toyota Yaris carrosserie Berline 5 portes Moteurs essence et hybride Date d'arrivée Début 2024 Prix À annoncer

Toyota C-HR

Le crossover compact C-HR a beaucoup changé lors du passage de la première à la deuxième génération, s'inspirant un peu de l'électrique et un peu de l'Aygo X dans son design et son look, bien qu'il reste hybride. En effet, la gamme de moteurs confirme le full hybrid avec des moteurs 1.8 et 2.0, ce dernier également avec une variante i-AWD, et des puissances de 152 et 198 ch, et introduit la nouveauté absolue de la première version hybride rechargeable avec 223 ch au total et une autonomie électrique d'environ 60 km.

Toyota C-HR Hybrid 2024 Toyota C-HR PHEV 2024

Les configurations et les prix sont déjà définis, en effet, après la phase de précommande, le C-HR 2024 est déjà officiellement en vente, avec une liste à partir de 35 700 euros et quatre niveaux d'équipement différents, y compris le sportif GR Sport.

Nom Toyota C-HR Carrosserie Crossover 5p Moteurs Hybrides essence et hybrides rechargeables Date d'arrivée Fin 2023-début 2024 (livraisons) Prix À partir de 35 700 euros

Toyota bZ3

La famille électrique de nouvelle génération de Toyota s'est déjà enrichie de ce modèle, mais uniquement pour le marché chinois : la bZ3 est une berline de 4,73 mètres développée en coopération avec BYD, qui fournit également la batterie lithium-fer-phosphate.

Toyota BZ3

Le moteur unique est proposé en deux variantes, avec 184 ou 245 ch, tandis que l'autonomie revendiquée atteint 600 km, grâce aussi à une aérodynamique particulièrement efficace dont le CX serait même légèrement supérieur à celui de la Model 3 elle-même.

Nom Toyota bZ3 Carrosserie Berline moyenne Moteurs Électriques Date d'arrivée Deuxième semestre 2024 (à confirmer) Prix À annoncer

Toyota baby Land Cruiser

Parmi les rumeurs concernant d'autres nouveaux produits possibles pour 2024 figure un SUV compact au look et aux ambitions tout-terrain qui compléterait idéalement le nouveau Land Cruiser au style classique. Il aurait toutefois la structure d'un modèle moderne, et on parle de la plateforme TNGA dans la version qui a donné naissance à la Corolla Cross (le constructeur pense même à un pick-up dérivé), mais avec des moteurs à essence et/ou hybrides.

Toyota Compact Cruiser EV

L'inspiration pourrait venir du concept Compact Cruiser de 2021, qui était toutefois électrique, alors que ce modèle ne le serait pas. Il pourrait s'appeler Land Hopper.

Nom Land Cruiser Land Hopper (non confirmé) Carrosserie SUV 5p Moteurs Essence et hybrides Date d'arrivée Mi-2024 (révélation possible) Prix À annoncer

Toyota Land Cruiser 2024

Un beau retour aux sources pour la nouvelle génération du Land Cruiser, qui s'inspire des modèles des années 1980 et souligne son statut de "vieille école" avec un look robuste et riche. Long de 4,92 mètres, large de 1,98 mètre, haut de 1,87 mètre et avec un empattement de 2,85 mètres, il confirme le châssis avec longerons et traverses et la "vraie" transmission intégrale, ainsi que le moteur 2.8 turbodiesel actualisé de 204 ch, également disponible en version hybride légère.

Toyota Land Cruiser 2024 Toyota Land Cruiser 2024 First Edition

Deux versions sont attendues, une version standard et une version de lancement avec un look spécifique, des phares LED circulaires au lieu de rectangulaires, tandis que le lettrage complet "Toyota" sur la calandre est pour tous. Également disponible avec sept sièges, elle dispose d'une instrumentation 100 % numérique et de l'écran tactile du système d'infodivertissement en position surélevée. Les technologies d'aide à la conduite tout-terrain telles que le Multi-Terrain Select et les barres antiroulis déconnectables sont confirmées.