Toyota a présenté, en avant-première, une voiture de sport qu'elle a l'intention de présenter, un peu plus tard, au Japan Mobility Show. Les premiers teasers présentent un coupé au style futuriste qui ne ressemble en rien à la GR86 ou à la Supra en vente aujourd'hui. Il semble qu’il s’agisse d’une évolution du concept Sports EV illustré ci-dessous. Celui-ci avait une forme similaire avec une carrosserie orange et un toit noir. Il s’agit peut-être simplement d’une variante plus proche de la production.

Le coupé sport électrique a été baptisé "FT-Se" et possède de nombreux badges Gazoo Racing à l'intérieur et à l'extérieur. En fait, l'arrière ne porte même pas le logo Toyota puisque les trois ovales ont été remplacés par l'insigne "GR" noir et rouge avec une police blanche. Cela se remarque également sur le volant en forme de joug ainsi que sur l'aile avant.

Le constructeur automobile japonais n’a pas expliqué la signification de ces lettres, mais nous savons, grâce aux modèles précédents, que "FT" signifie "Future Toyota". Pour rappel, la FT-1 2014 est devenu la Supra en 2020. Vraisemblablement, le "S" signifie "sport" et la lettre "e" fait référence à l’électrique.

Rendez-vous au Japon

Non seulement la voiture dispose d'un groupe moto-propulseur zéro émission et d'un nouveau style extérieur, mais elle propose également un tout nouvel intérieur sans rapport avec la GR86 et la Supra. Le groupe d'instruments numériques est positionné au-dessus du volant, accompagné du système d’info-divertissement à droite et d'un autre écran à gauche. Nous ne pouvons pas encore les voir, mais Toyota affirme que le concept comporte de nouvelles genouillères pour "protéger le corps des forces G pendant la conduite".

Il est trop tôt pour dire si Toyota a l'intention de lancer une version de production ultérieure dans les années à venir. Mais il est possible que cela puisse se produire puisque le président de la marque, Akio Toyoda, a fortement suggéré la semaine dernière qu'il était prévu de relancer la Celica. De plus, les rumeurs concernant une nouveau MR2 ne s'éteignent pas.

Nous devrions avoir plus de détails à partager le 25 ou le 26 octobre prochain, lors du coup d'envoi du Japan Mobility Show 2023 avec les journées presse.