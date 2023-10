Les derniers articles publiés dans le magazine Toyota Times ont été consacrés au SUV Century, mais le dernier article en date intéressera les passionnés puisqu'il est consacré aux voitures de sport. L'ancien président-directeur général Akio Toyoda, actuellement président du conseil d'administration de l'entreprise, a peut-être fait allusion au retour de la Celica, dont on parle depuis longtemps. Hitoshi Hongo, ancien rédacteur en chef du magazine Best Car, l'a interrogé sur le retour potentiel du coupé performant.

Un retour de plus en plus probable

L'homme d'affaires de 67 ans a admis avoir déposé une demande auprès des plus hauts responsables de Toyota afin de relancer la Celica. Plus tard dans l'interview, il a apparemment laissé entendre que le retour de la voiture de sport serait bel et bien possible.

"Je ne dis pas cela parce que nous sommes à un rallye, mais Kankkunen (qui a été invité à la course de démonstration) est M. Celica. Il a été champion quatre fois avec la Celica. Maintenant, vous pouvez tous réfléchir à la raison pour laquelle j'utilise autant Kankkunen. Essayez de deviner !"

Toyota Celica (T23, 1999-2005)

12 Photos

Akio Toyoda n'est pas la première personne importante au sein de l'entreprise à être enthousiaste à l'idée de faire revivre la Celica. Plus tôt cette année, également lors d'un rallye, le nouveau président de Toyota, Tsuneji Sato, a déclaré aux médias qu'il aimerait voir un modèle de huitième génération.

Un retour de la Celica sous la marque Gazoo Racing ?

Il est de notoriété publique que le constructeur japonais souhaite lancer d'autres modèles sous la marque Gazoo Racing, au-delà des GR 86, GR Yaris, GR Corolla et GR Supra. Des rumeurs font même état d'une Prius haute performance, tandis que le SUV Century a déjà été présenté avec un badge GR. Il y a aussi le concept GR GT3, dont il a été confirmé qu'il donnerait naissance à un modèle Lexus de route.

N'oublions pas non plus le concept Sports EV, présenté fin 2021 comme une petite voiture électrique à deux places, qui a fait naître la rumeur d'une renaissance de la MR2. Plus tôt cette année, Toyota a déclaré que les essais d'un véhicule électrique sportif avec une boîte de vitesses manuelle avaient déjà commencé.

Une nouvelle Celica se fait attendre depuis longtemps, étant donné que le modèle a été abandonné en 2006 lorsque la génération "T230" a été mise au rancart. Il serait intéressant de voir où se situera la future Celica dans la gamme et si elle sera équipée d'un moteur à combustion ou non, étant donné que le temps est compté pour les voitures de sport à moteur à combustion interne.