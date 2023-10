Bien qu'elle soit commercialisée depuis 1978, la Toyota Supra n'a atteint sa pleine maturité qu'entre la fin des années 80 et la décennie suivante, lorsqu'elle a rompu tout lien avec la Celica et est devenue un modèle à part entière. Pendant une dizaine d'années, Toyota a utilisé le nom "Supra" pour désigner la variante haut de gamme de la Celica, qui ne se distinguait d'abord que par sa finition, puis progressivement par ses moteurs et son allure.

Entre la troisième série de 1986, la première "indépendante", et la série suivante de 1993, il existe toutefois un certain nombre de différences qui font que chaque série précédente semble soudainement "vieille" et peu attrayante. À commencer par le look.

Un look bien différent de ses prédécesseurs

La Toyota Supra MkIV, code A80, a été conçue entre 1989 et 1991 sur la base du châssis Soarer, dont la sportive Lexus SC était également dérivée. Pour la Supra, cependant, une carrosserie plus compacte a été développée, plus de 30 cm plus courte, mesurant un peu plus de 4,5 mètres de long sur un empattement de 2,55 mètres, avec une largeur de plus d'un 1,80 mètre, tandis que la hauteur est restée bien inférieure à un 1,30 mètre.

Toyota Supra Turbo 1993

Ces proportions sont soulignées par un design musclé, contrastant fortement avec les formes droites de ses prédécesseurs et avec des phares fixes plutôt que rétractables. De son côté, l'intérieur est moderne mais finalement assez simple, comme il convient à une voiture de sport émotionnelle.

Changement de mécanique

En ce qui concerne la mécanique, l'offre commence avec les moteurs six cylindres de 3,0 litres, mais les unités proposées sont de nouvelle génération, essentiellement des variantes de l'unité de la série JZ de Toyota utilisée par plusieurs autres modèles de la marque japonaise et de Lexus, ainsi que par Soarer/SC elle-même. La version atmosphérique de base, d'une puissance d'environ 225 ch, est proposée sur les marchés japonais et nord-américain, en alternative à la version suralimentée à double turbocompresseur séquentiel.

Toyota Supra Turbo 1993, le moteur

Dans ce cas, la puissance varie d'un marché à l'autre, allant de 280 ch pour la version japonaise à 330 ch pour la version européenne, tous couplés à des boîtes de vitesses manuelles à six rapports Getrag de nouvelle génération ou à des boîtes de vitesses automatiques à quatre rapports. La vitesse dépasse dans tous les cas 250 km/h et l'accélération de 0 à 100 km/h s'effectue en 4,6 secondes. Les modèles Turbo sont également équipés de roues plus grandes, avec des jantes de 17 pouces au lieu de 16, afin de laisser la place à des freins plus grands et plus puissants.

Toyota Supra Turbo 1993, intérieur

De plus, de nombreuses mesures ont été prises pour réduire le poids et donner à la voiture un meilleur équilibre : le capot, le toit, la traverse avant et certaines pièces comme les carters d'huile du moteur et de la transmission sont en aluminium, les bras de suspension sont forgés et même le volant est en magnésium, tandis que le réservoir d'essence est en plastique.

Toyota Supra Turbo Targa 1993, les freins

En conséquence, malgré des freins plus gros et des équipements supplémentaires, la voiture pèse presque 100 kg de moins que la génération précédente : selon la version, elle va d'un peu plus de 1 450 kg à environ 1 570 kg et présente une répartition des masses presque parfaite avec 51 % de la masse à l'avant et 49 % à l'arrière, qui passe à 53/47 pour les modèles à transmission automatique.

2019, La Supra renaît de ses cendres

La Supra a définitivement cessé d'être produite en 2002, bien qu'elle n'ait plus été disponible en Europe à la fin de l'année 1998, la version actualisée du moteur turbo, qui était la seule option sur le Vieux Continent, n'ayant pas été importée.

Toyota Supra Turbo Targa 1993 à toit ouvert

Là encore, il n'y a pas de véritable remplaçante directe, bien que formellement, elle soit remplacée par la nouvelle Celica dans le rôle de voiture de sport compacte, celle-ci étant en fait dans une classe légèrement inférieure. Le nom Supra réapparaît en 2019 pour une nouvelle génération, désignée A90, qui, cependant, a été créée à la suite d'un accord avec BMW sur le châssis et avec le moteur six cylindres de la dernière Z4.