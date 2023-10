Au coeur de la Guerre Froide, l'année 1963 fut riche en événements, une année de bouleversements. Le célèbre "téléphone rouge" fut mis en place entre les Etats-Unis et la Russie. Le président américain John F. Kennedy s'est rendu à Berlin-Ouest et a prononcé cette fameuse phrase :"Ich bin ein Berliner" (Je suis un Berlinois"). Quelques mois plus tard, il était mort, assassiné à Dallas. Le chancelier allemand Adenauer démissionnait de son poste à Bonn, capitale de l'Allemagne de l'Ouest, à l'âge de 87 ans. Son successeur fut Ludwig Erhard, le père du miracle économique allemand.

1963, les débuts de l'Opel Rekord A

Sur le marché automobile, un nouveau style fit son apparition. Opel présenta la nouvelle Rekord au printemps 1963. Un design nettement plus sobre que son prédécesseur quelque peu baroque. "Une voiture du progrès sans compromis", comme le disait le prospectus de vente de l'époque. Avec sa combinaison de lignes claires et d'une utilisation exemplaire de l'espace, le nouveau modèle de classe moyenne a enthousiasmé le public.

L'histoire du nom de la Rekord est cependant un peu plus compliquée et remonte encore plus loin dans le passé. En effet, son ancêtre était l'Opel Olympia Rekord, lancée en 1953, il y a donc 70 ans. Le premier modèle entièrement nouveau du constructeur allemand depuis la reprise de la production automobile en 1946. A partir de l'année-modèle 1957, Opel désigna en outre l'Olympia Rekord sous le nom de P1, faisant ainsi référence au pare-brise panoramique.

À partir de 1960, Opel renonça complètement au nom Olympia. Le nouveau modèle, la Rekord P2, reçut le complément numérique 2, bien que le pare-brise ne présentait plus du tout la forte courbure du millésime panoramique. Au printemps 1963, Opel a mis les choses au clair en ce qui concerne la dénomination de sa classe moyenne en présentant une nouvelle berline. La Rekord A était née.

Un design novateur

Lors de sa première apparition, elle se fit remarquer par son design clair et lisse. "Les automobilistes apprécient particulièrement la carrosserie lisse et sans fioritures, qui offre un espace généreux", comme l'indiquaient les documents d'accompagnement de l'époque. "Ainsi, ce dernier-né de Rüsselsheim entre, par son confort intérieur et ses valeurs de conduite, dans le domaine qui était encore réservé à la Kapitän il y a dix ans. Il dépasse même l'habitabilité de cette dernière, tout en consommant 20 % de carburant en moins".

Sur la Rekord A, les rondeurs typiquement américaines avaient fait place à des surfaces lisses. Les phares ne se trouvaient plus au-dessus de la calandre, mais la délimitaient des deux côtés à la même hauteur. Tout cela pour faire en sorte que le visage du véhicule forme visuellement une unité. Elle fut presque un premier précurseur de l'actuel visage de l'Opel Vizor, inspiré de l'Opel Manta.

Les côtés et l'arrière se distinguaient également par leur clarté. Les moulures chromées ou les applications superflues n'étaient plus de mise, le nouveau modèle se concentrait sur l'essentiel.

Cela signifiait offrir au conducteur et aux passagers autant d'espaces que possible : Avec ses dimensions de 4,512 x 1,696 x 1,465 mètres (longueur x largeur x hauteur), la Rekord A n'avait guère changé par rapport à son prédécesseur, et pourtant, elle était devenue beaucoup plus grande à l'intérieur. Ainsi, grâce aux méthodes de développement les plus modernes, il a été possible d'obtenir un gain d'espace considérable, ce qui a eu un effet positif sur le confort et l'utilisation quotidienne.

La variante break Caravan, également longue de 4,51 mètres, offrait désormais un volume de chargement de plus de deux mètres cubes. Pourtant, il y a 60 ans, les pères de famille misaient encore davantage sur la berline classique. Grâce à l'augmentation de l'empattement de près de dix centimètres à 2,639 mètres, les passagers bénéficiaient de plus d'espace pour les jambes, notamment à l'arrière. Associé à l'inclinaison plus prononcée des pare-brise et de la lunette arrière, cela renforçait l'allure allongée et élégante de la Rekord A.

Parallèlement, la sécurité et l'agrément de conduite étaient au cœur du développement. La rigidité torsionnelle de la carrosserie a été augmentée d'environ 30 %. De plus, la Rekord A était équipée d'un volant de sécurité à deux branches et pouvait être commandée avec des freins à disque à l'avant et un système de freinage à double circuit.

Le confort et la sécurité étaient également améliorés par le nouveau système de chauffage et de ventilation, avec par exemple des buses pour les vitres latérales placées dans les coins du tableau de bord, ce qui permettait à l'époque d'éviter la formation de buée.

Une infinité de variantes

Une autre raison du succès de la Rekord A est que les responsables d'Opel offraient aux clients un éventail de variantes qui répondait à pratiquement tous les goûts et à tous les profils d'exigences : le modèle de classe moyenne était disponible en berline deux et quatre portes, avec ou sans équipement de luxe, en coupé sportif et en break Rekord Caravan très pratique.

L'offre était complétée par une fourgonnette rapide à trois portes pour le quotidien professionnel. Les acheteurs pouvaient choisir parmi 28 peintures différentes, 13 monochromes et 15 bicolores, dans le style de l'époque. L'équipement de série comprenait le chauffage à eau chaude à air frais d'Opel, des essuie-glaces, un système de clé centrale, ce qui n'était pas évident à l'époque, des sièges recouverts de similicuir et un revêtement de plafond ainsi que, sur la caravane, un cache pour la roue de secours à l'arrière.

887 304 Rekord A produites

Sous le capot, on trouvait une technique éprouvée sous la forme de quatre cylindres en ligne de 1,5 et 1,7 litre développant respectivement 40 kW/55 ch et 44 kW/60 ch. À partir de 1964, les amateurs de puissance et de vitesse pouvaient opter pour la Rekord 6 qui, avec son six cylindres en ligne de 2,6 litres et 74 kW/100 ch, pouvait atteindre une vitesse de pointe de plus de 170 km/h, une véritable prouesse pour l'époque. En même temps, la Rekord 6 est considérée comme le précurseur de l'Opel Commodore.

La dernière Rekord A est sortie des chaînes de production à l'automne 1965 et a été directement remplacée par la génération suivante de Rekord. Cette Rekord B ne devait cependant rester qu'un an au programme. Au total, 887.304 Rekord A ont été produites en seulement deux ans. Avec un peu plus de 200.000 unités, le break, utilisé le plus souvent à des fins commerciales, représentait une part importante de la production totale pour l'époque.