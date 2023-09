Nous avons vu toutes sortes de customisations dans le monde du camping-car, mais nous n'avons jamais rien vu de tel. Il s'agit d'un Combi Volkswagen de 1963 qui tire son homologue transformé en caravane et tracté grâce à une sellette d'attelage. Pour s'assurer qu'il y a suffisamment de puissance pour supporter la charge, un monstrueux moteur quatre cylindres turbocompressé d'Audi S3 a été placé à l'arrière. L'ensemble est fantastique et si vous avez un peu d'argent, il est actuellement aux enchères.

Des enchères qui grimpent

Vous trouverez ce camping-car Volkswagen sur le site Car & Classic, où il est vendu aux enchères au Royaume-Uni. Alors qu'il reste encore quelques jours pour y participer, les enchères s'élèvent actuellement à 25 900 euros. Celles-ci ont commencé aux alentours de 17 300 euros. Il s'agit manifestement d'une création entièrement personnalisée, la description de la vente aux enchères indique qu'elle est dans un "état impeccable". Le moteur et la transmission automatique fonctionnent bien. De plus, le Combi conserve un intérieur classique de type 2 avec quelques améliorations pour s'adapter au groupe motopropulseur moderne.

Quant à la remorque, elle est équipée d'un lit double à l'arrière. Un grand réfrigérateur est installé au milieu du véhicule, au pied du lit. Des armoires et un comptoir longent le lit derrière les portes latérales, tandis que l'espace précédemment occupé par les sièges et le tableau de bord est maintenant un grand comptoir avec plus de rangement. Le petit toit escamotable est conservé pour augmenter la hauteur sous plafond, et le compartiment moteur, désormais vide, est relégué pour offrir encore plus de rangements. La description de la vente aux enchères ne mentionne pas de puissance à bord ou de capacité d'eau, et d'ailleurs, nous ne voyons pas de dispositions pour des sièges ou une table standard. Il y a un auvent sur le toit qui se déploie pour le confort extérieur.

Un combi qui vaut de l'or

D'après la liste des enchères, le Combi Volkswagen est enregistré en tant que véhicule de 1963 et est autorisé à circuler au Royaume-Uni. Le compteur digital affiche 38 343 kilomètres. L'une des améliorations de l'intérieur mentionnées plus haut a été installée avec le train roulant d'Audi. Il y a aussi un levier de vitesse Hurst sur le plancher, mais la cabine semble remarquablement originale. Et oui, les vitres avant s'ouvrent comme il se doit.

Quand on sait que la valeur des mini-bus VW Type 2 classiques a grimpé en flèche ces dernières années, il est surprenant de voir l'un d'entre eux transformé en caravane. La vente aux enchères ne précise pas l'âge de cette conversion, mais nous soupçonnons qu'elle attire l'attention partout où elle passe.