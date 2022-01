Toyota se fait plaisir à l'occasion du Tokyo Auto Salon 2022 qui vient d'ouvrir, en présentant une Yaris GRMN modifiée et impressionnante et trois véhicules conceptuels aussi différents que possible. Le concept de voiture de course GR GT3 a été présenté avec la Yaris "hardcore" il y a environ une semaine, mais il y a aussi une version plus sportive du crossover tout électrique bZ4X, et une version tout-terrain du Lexus NX.

Le constructeur automobile n'a pas grand-chose à dire sur ses concepts, mais chacun d'entre eux est exposé au Salon de Tokyo qui se tient actuellement jusqu'au 16 janvier. Voici un aperçu de chaque véhicule.

Concept Toyota GR GT3

Lorsque Toyota a lancé son teaser GR GT3, nous avons eu des visions d'une Toyota 2000GT modernisée avec un soupçon de Supra mélangée, créant un cocktail de voiture de course plutôt sympa. Le résultat final n'est pas très éloigné de cette vision avec son long capot et sa ligne de toit inclinée. Toyota ne donne aucune information concernant la puissance ou les performances, se contentant d'indiquer que la GR GT3 est une voiture de développement destinée à attirer l'attention de pilotes potentiels dans la catégorie GT3.

Lexus NX PHEV Offroad Concept avec ROV Concept

Basé sur le NX 450h hybride rechargeable, ce concept envisage une version écologique du tout-terrain avec une suspension surélevée et des pneus tout-terrain musclés qui peuvent conquérir le terrain en mode électrique. Il est rejoint par un concept de SSV qui arbore la même teinte de bronze et fonctionne à l'hydrogène. Il ne s'agit toutefois pas d'un véhicule à pile à combustible. Le ROV est équipé d'un moteur de 1,0 litre qui fonctionne comme un moteur à essence.

Toyota bZ4X GR Sport Concept

Développé conjointement avec Subaru, le crossover entièrement électrique bZ4X de Toyota reçoit une transformation sportive grâce à une formule familière de garnitures noires et de roues plus grandes que celles de série. À l'intérieur, vous trouverez un ensemble de sièges sport, mais pour autant que nous le sachions, il n'est pas prévu d'offrir ces améliorations sur la bZ4X standard.