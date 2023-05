Voilà qui est intriguant. Toyota Gazoo Racing a annoncé qu’elle dévoilerait un nouveau concept-car aux 24 Heures du Mans de cette année qui se dérouleront le week-end du 10 au 11 juin. La course d'endurance fêtera son 100e anniversaire et la branche sport automobile de Toyota fera le show sur le célèbre Circuit de la Sarthe. Par exemple, la voiture de course expérimentale GR Corolla (voir ci-dessous) propulsée par un moteur à combustion à hydrogène sera présente.

Cependant, un autre véhicule va bientôt sortir de l’ombre. Gazoo Racing reste énigmatique sur l'identité de ce dernier, affirmant seulement qu'il est "équipé de technologies qui ont été développées à travers de nombreux défis dans le sport automobile". Le pare-chocs avant nous indique qu'il n'est pas lié à l'hypercar GR Super Sport (voir ci-dessous), qui aurait été supprimée après que l'un des prototypes ait apparemment pris feu lors d'essais il y a près de deux ans.

Enfin une Prius qui donne envie ?

De quoi pourrait-il s’agir ? Le fait qu'il y ait un support de plaque d'immatriculation nous indique que le concept est lié à un véhicule de production. Appelez-nous fous, mais il pourrait s'agir d'une Prius 2023 déguisée en voiture de course. Cette hypothèse folle est basée sur la position des couvercles de crochet de remorquage sur le pare-chocs avant. Leur forme est apparemment identique à celles équipant le véhicule routier hybride rechargeable.

Galerie: Toyota Prius Prime 2023

11 Photos

Une Prius de marque GR ne serait pas totalement une surprise étant donné que Toyota vend la GR Sport Prius au Japon depuis 2017. Bien sûr, ce ne sont que des spéculations pour le moment, mais que se passera-t-il s'il s'agit bien d'une Prius GR à part entière ? Elle ne sera équipée que d’un kit carrosserie et de quelques autocollants ?

La Prius n'a jamais été une voiture attrayante jusqu'à cette nouvelle génération. Elle n’a jamais eu l’âme d’une sportive alors peut-être que Toyota est prêt à injecter du piquant dans le pionnier hybride, bien que sous forme de concept.