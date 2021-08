Toyota a pris tout le monde par surprise en 2018 lorsqu'il a dévoilé le concept GR Super Sport, annonçant l'arrivée d'un modèle de série. Depuis, le constructeur japonais s'est montré assez discret, et les nouvelles ne sont pas forcément bonnes.

Le magazine Racer affirme qu'un prototype de pré-production a été impliqué dans un accident lors d'un récent test au Fuji Speedway. L'hypercar hybride aurait pris feu et subi de graves dommages, ce qui aurait incité Toyota à interrompre le développement de la voiture de route. Cette information semble confirmer les premières rumeurs en provenance du Japon : l'accident de la GR Super Sport "pourrait bien mettre fin prématurément au projet de voiture de route".

Il convient de préciser que la disparition éventuelle de la voiture de route n'a pas d'incidence négative sur le programme LMDh, car, comme le souligne Racer, Toyota n'est pas obligé de vendre une version homologuée pour la route. Pour la même raison, Peugeot a déjà annoncé qu'il ne vendrait pas de dérivé routier de son Hypercar 9X8 Le Mans. Nos collègues de Motorsport.com ont rapporté hier que la voiture de course GR010 Hybrid a terminé avec succès le week-end dernier un shakedown avec deux voitures à Spa-Francorchamps avant la course d'endurance du Mans de cette année, prévue les 21 et 22 août.

Comme certains d'entre vous s'en souviendront, Toyota a publié une vidéo avec la GR Super Sport tournée sur le même Fuji Speedway au Japon en juin 2019, avec le PDG de l'entreprise Akio Toyoda au volant. En septembre 2020, elle a fait ses débuts dynamiques en effectuant un tour de démonstration du circuit de la Sarthe à l'occasion des 88e 24 heures du Mans.

La GR Super Sport homologuée pour la route est censée être équipée d'un moteur V6 biturbo de 2,4 litres faisant partie d'un groupe motopropulseur hybride dont la puissance combinée devrait dépasser la barre des 1000 chevaux après prise en compte des moteurs électriques.

Il reste à voir si la voiture de route a réellement été annulée, car il n'est pas rare que des prototypes s'écrasent (et parfois brûlent) pendant les essais, comme cela s'est produit en juin 2017 dans les Alpes avec une mule d'essai pour l'Audi A7 Sportback de la génération actuelle. C'était la même histoire en juillet 2014 avec un prototype d'Acura NSX au Nürburgring, donc la GR Super Sport est loin d'être le premier véhicule de test à partir en flammes.

D'un autre côté, certains diront qu'il est un peu surprenant que Toyota ait donné son feu vert au développement d'une version routière, étant donné que la supercar Lexus LFA n'a pas vraiment été un succès commercial. Si une voiture de route est toujours prévue, elle servira de successeur indirect à la GT-One, conçue à l'origine pour la course GT1 avant d'être adaptée pour le LMGTP (Le Mans Grand Touring). Deux voitures de route ont été fabriquées, mais elles n'ont pas été vendues au public, l'une se trouvant au musée au Japon et l'autre résidant chez Toyota Motorsport GmbH à Cologne, en Allemagne.

Si la GR Super Sport voit le jour, elle coûtera le prix d'une hypercar, comme l'a déclaré le porte-parole de Toyota Australie, Orlando Rodriguez : "Elle sera probablement au niveau d'une hypercar. Le prix ? Il le sera également." La société ne permettra pas à n'importe qui d'en acheter une, car ceux qui sont prêts à signer doivent d'abord remplir un questionnaire. Posséder une Lexus LFA ou une Toyota 2000GT sera utile, tout comme avoir une licence de course de la FIA.