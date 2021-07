La Toyota GR 86, qui remplace dans la gamme la fameuse GT 86, a été présentée il y a déjà quelques mois. Comme la GT 86, elle a été développée conjointement avec Subaru, donnant ainsi naissance à la nouvelle génération de BRZ. Ces deux voitures sont similaires en tout point quasiment, mais pour cette nouvelle génération, un troisième modèle pourrait s'ajouter à cette petite famille, puisque Lexus s'y intéresserait de très près.

La firme premium du groupe Toyota aurait même déjà trouvé un nom à son futur petit coupé, à savoir la Lexus UC (pour Urbain Coupé). À en croire le magazine américain Car and Driver, Lexus travaillerait sur une version électrifiée de ce modèle qui devrait débarquer sur nos routes d'ici 2023. Globalement, la Lexus UC devrait conserver le style et la plateforme du duo GR 86/BRZ, mais avec un changement de taille sous le capot.

En effet, un système d'hybridation pourrait être associé au quatre cylindres à plat de 2,4 litres de cylindrée, atmosphérique, qui équipe déjà les deux petites sportives japonaises. La boîte automatique devrait être obligatoirement de la partie. Grâce à ce système hybride, la puissance pourrait ainsi dépasser les 230 chevaux. Avec plus d'équidés sous le capot, mais aussi plus de poids, la Lexus UC ne devrait pas jouer dans la catégorie des petites sportives, mais plutôt dans celles des petites GT premium, un peu à l'image de l'Audi TT.

Si les Toyota GR 86 et Subaru BRZ sont identiques, même à l'intérieur, cela devrait être un peu différent pour la Lexus UC, puisqu'elle s'adressera à une clientèle à la recherche d'un véhicule premium. Ainsi, les sièges en cuir, la planche de bord avec des matériaux de meilleure qualité ou encore un système d'info-divertissement plus complet devraient être de la partie.

Si la Toyota GR 86 devrait s'échanger contre un chèque d'environ 35 000 euros chez nous, la Lexus UC mettra la barre un peu plus haut et frôlera certainement les 50 000 euros. Toujours est-il que la politique de gamme de la firme japonaise va à l'encontre de celle d'autres constructeurs, à l'image des premium allemands notamment. Mercedes n'a jamais renouvelé son SLC, tandis que l'Audi TT vit ses dernières années de commercialisation et ne devrait pas être remplacé. Le Z4 de chez BMW devrait suivre les traces du TT et ne pas avoir de remplaçant.