Le 6 septembre dernier, Toyota dévoilait son SUV le plus luxueux : Le Century. Il est la réponse japonaise à la Rolls-Royce Cullinan et sa production est limitée à seulement 30 unités par mois. Pour beaucoup, il s'agit d'un SUV luxueux, lifté, et d'une version plus imposante de la berline Century. Pour Toyota, cependant, il ne s'agit pas d'un SUV.

"Un nouveau concept de mobilité avec chauffeur"

Le constructeur automobile japonais a publié un nouveau rapport de trois pages dans son propre magazine d'entreprise Toyota Times. Il détaille le développement du SUV Century et explique que celui-ci a été dirigé par Yoshikazu Tanaka, qui a rejoint Toyota en 1987 et a travaillé en tant qu'ingénieur en chef au sein de l'entreprise. Le design a été supervisé par Tatsuyda Sonoda, qui a travaillé sur plus de 30 modèles de la société. Bien que l'ensemble de l'article soit intéressant, nous trouvons une partie particulièrement intrigante.

Nombreux sont ceux qui diraient que le Century est un SUV typique. Il suffit de regarder la ceinture de caisse haute, les passages de roues massifs et le revêtement de la carrosserie dans une couleur contrastée, et vous serez probablement d'accord. Cependant, Toyota n'est pas d'accord avec cette définition.

"Nous sommes parvenus à ce profil en nous concentrant sur le passager arrière, en recherchant une voiture qui hérite du caractère unique de Century tout en répondant aux valeurs diversifiées de l'époque. De ce point de vue également, nous n'avons jamais eu l'intention de construire un SUV. Je décrirais cette voiture comme un "nouveau concept de mobilité avec chauffeur" - Yoshikazu Tanaka, Ingénieur en chef de Toyota

Mais qui est la cible de Toyota à l'aube du nouveau siècle ? Dans un article précédent, le patron du constructeur japonais, Akio Toyoda, a déclaré que ce nouveau véhicule "conviendrait également aux jeunes" ainsi qu'à ceux "qui pensaient auparavant qu'une Century (la berline) n'était pas faite pour eux". Cette déclaration est plutôt surprenante si l'on considère que le prix de départ du modèle au Japon est d'environ 160 000 euros avec les taux de change actuels. On peut se demander combien de jeunes peuvent s'offrir un véhicule qui est presque cinq fois plus cher que le Land Cruiser 300.

Un héritage de la berline Century

Le designer en chef Sonoda nous éclaire davantage sur le concept global.

"Le Century est plus qu'un modèle de plus au sein de la marque Toyota : il porte l'identité de l'entreprise. Le Century possède une "Centuryness" distinctive qui va au-delà de la simple forme physique et qui englobe la stature et l'aura de la voiture. Nous avons passé nos journées à nous pencher sur la question de "l'héritage et de l'évolution", quels aspects de la Centuryness devons nous conserver et quels aspects devons nous essayer de faire évoluer ?"

Sous le costume d'apparat, le Century cache un groupe motopropulseur hybride composé d'un moteur V6 de 3,5 litres, d'une boîte de vitesses CVT et d'une transmission intégrale grâce à un moteur électrique monté à l'arrière. Ce système développe une puissance de 406 chevaux. Pour l'instant, il n'est pas question d'un moteur V8, et encore moins d'un V12, dont la Century de deuxième génération a été équipée à partir d'avril 1997.