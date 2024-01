L'interdiction de vendre des voitures neuves équipées de moteurs thermiques à partir de 2035 (à moins qu'elles ne puissent fonctionner avec des carburants verts) est un grand sujet de débat ces dernières années. Cette loi a finalement été adoptée par le Parlement européen en février 2023, mais les discussions à son sujet se poursuivent. La semaine dernière, plusieurs médias ont rapporté que le groupe conservateur du PPE (le plus ancien du Parlement européen) envisageait d'annuler l'interdiction après les prochaines élections européennes.

Les constructeurs automobiles réfléchissent également à des scénarios possibles et Porsche investit massivement dans l'avenir des e-carburants. Lutz Meschke, le directeur financier de l'entreprise basée à Stuttgart, est récemment apparu à la première mondiale du nouveau Macan électrique à Singapour, où il a laissé entendre que l'avenir du moteur à combustion interne n'était peut-être pas aussi sombre qu'on le pensait.

S'adressant à Automotive News Europe, le directeur financier a déclaré : "Il y a actuellement beaucoup de discussions autour de la fin du moteur thermique, mais je pense que cette décision pourrait être rapportée."

Le Macan : une des premières victimes

Cela dépendra probablement de l’évolution des ventes et du développement de l’infrastructure électrique. En Allemagne, la terre de Porsche, l'infrastructure de recharge est relativement confortable, mais elle est encore loin d'être adaptée au grand public, tout comme en France, et dans de nombreux autres pays européens, la situation est bien pire. Dans le cas de Porsche, la situation concernant les ventes de voitures électriques est très positive. Le constructeur de voitures de sport prévoit que plus de 80 % des voitures vendues dans le monde électrique seront d'ici 2030.

Entre-temps, une voiture à combustion très réussie de la gamme allemande sera abandonnée cette année, au moins au sein de l'UE. La première génération du Macan sera annulée en raison des prochaines réglementations en matière de cybersécurité. La plateforme de ce dernier est assez ancienne et provient en fait de la première Audi Q5. Afin de se conformer à la nouvelle réglementation, il devrait développer une toute nouvelle architecture électronique, ce qui représente bien sûr beaucoup trop d'efforts pour une voiture qui a maintenant dix ans et dont le successeur purement électrique est déjà dans les blocs.

Cependant, sur d'autres marchés comme aux États-Unis, le Macan continue d'être proposé avec des moteurs à essence, jusqu'à nouvel ordre, mais Porsche affirme que la voiture ne sera plus mise à jour. Le Macan purement électrique a célébré sa première mondiale et il coûtera au moins 84 100 euros. Auparavant, le modèle thermique était proposé à partir de 69 895 euros…