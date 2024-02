Faible consommation de carburant et SUV sont deux concepts qui ne vont pas toujours de pair, mais le vieux mythe selon lequel tous les SUV ou crossovers sont gourmands en carburant doit être rectifié.

L'évolution technologique et l'électrification ont considérablement amélioré l'efficacité de ces véhicules, qui ne se révèlent pas toujours être des buveurs d'essence ou de diesel. Pour vous en convaincre, voici un classement des dix SUV les plus économes en carburant testés en 2023 dans le cadre de notre test de consommation en conditions réelles.

Kia Niro

En tête de la liste des SUV super-efficients testés en 2023 se trouve le Kia Niro hybride rechargeable, le SUV compact coréen qui, grâce à son moteur 1.6 essence + électrique d'une puissance totale de 183 ch et à sa batterie de 11,1 kWh, affiche une consommation moyenne de seulement 3,10 l/100 km (32,26 km/l) sur le tronçon Rome-Forlì.

Kia Niro

Il s'agit de l'un des meilleurs résultats jamais obtenus en plus de dix ans d'existence du test de consommation réelle. Au départ de Rome et en mode entièrement électrique, le Kia Niro hybride rechargeable parvient à parcourir 60 km sans aucune émission.

Dacia Duster

Le moteur diesel, bien que poussé dans ses retranchements par les réglementations anti-pollution et les progrès des technologies hybrides et électriques, conserve un haut niveau d'efficacité, comme le démontre le Dacia Duster.

Dacia Duster

Le Dacia Duster diesel 4x4 équipé du moteur 1.5 Blue dCi de 115 ch, de la transmission intégrale et de la boîte de vitesses manuelle à six rapports affiche une consommation moyenne de 4,10 l/100 km (24,39 km/l), ce qui lui vaut une excellente position dans le classement de la consommation, catégorie diesel.

Renault Arkana

En troisième position, à égalité avec le Duster diesel, on trouve un SUV coupé entièrement hybride, le Renault Arkana, qui utilise un moteur 1.6 essence + électrique de 145 ch, une boîte automatique multimode sans embrayage et une transmission avant.

Renault Arkana

Sa consommation moyenne sur un parcours standard de 360 km était de 4,10 l/100 km (24,39 km/l), ce qui n'est pas mal pour un SUV de plus de 4,5 mètres de long et pesant 1,4 tonne.

Suzuki S-Cross

Le Suzuki S-Cross entièrement hybride suit de près, avec une consommation moyenne de 4,20 l/100 km (23,81 km/l) lors du test standard entre la capitale italienne et Forlì.

Suzuki S-Cross

Le mérite en revient principalement au moteur 1.5 essence de 115 ch associé à la boîte automatique robotisée AGS à 6 rapports et à la transmission intégrale Allgrip. Pas mal pour un 4x4 de 4,30 mètres de long !

Kia Sportage

Voici un autre SUV diesel dans le classement, mais cette fois, il est équipé d'un système hybride léger. Il s'agit du Kia Sportage diesel mild hybrid qui affiche une consommation moyenne de 4,25 l/100 km (23,53 km/l).

Kia Sportage

Le moteur diesel est un 1.6 CRDi de 136 ch associé à une transmission avant et à une boîte de vitesses à double embrayage à 7 rapports.

Hyundai Kona

Le Hyundai Kona hybride se distingue également parmi les différents modèles coréens de ce classement avec sa consommation de 4,25 l/100 km (23,5 km/l) sur le trajet standard de 360 km.

Hyundai Kona

Sous le capot se trouve le désormais classique 1.6 GDI HEV avec une puissance combinée de 141 ch, une transmission avant et une boîte de vitesses automatique à double embrayage à six rapports.

Honda ZR-V

Un autre nouveau SUV pour 2023 est le Honda ZR-V, une compacte japonaise hybride qui a atteint une excellente moyenne de 4,40 l/100 km (22,7 km/l).

Honda ZR-V

Le mérite en revient au nouveau moteur 2.0 full hybrid e:HEV de 184 ch associé à la transmission automatique eCVT.

Hyundai Tucson

Le Hyundai Tucson hybride rechargeable prend la huitième place du classement SUV 2023 avec une moyenne de 4,50 l/100 km (22,2 km/l), et ce avec une transmission intégrale et une puissance combinée de 265 ch, la plus élevée du top 10.

Hyundai Tucson

Le moteur est le 1.6 essence, la boîte de vitesses est automatique à 6 rapports, et la batterie de 13,8 kWh lui permet de parcourir 62 km depuis Rome en mode 100% électrique.

Peugeot 408

Il y a aussi de la place dans ce classement pour un SUV à essence sans électrification comme le Peugeot 408, qui affiche une consommation de 4,65 l/100 km (21,51 km/l).

Peugeot 408

Ce SUV crossover avec un petit côté coupé de 4,68 mètres de long est propulsé par le désormais classique moteur trois cylindres turbo essence PureTech 1.2 de 130 ch, associé à une transmission avant via la boîte automatique EAT8 à huit rapports.

Kia Stonic

Le Kia Stonic mild hybrid ferme le classement avec ses 4,70 l/100 km (21,28 km/l), près de sept ans après son lancement et deux ans après son restylage.

Kia Stonic

Le SUV compact coréen est propulsé par le moteur à essence 1.0 T-GDI trois cylindres turbocompressé de 120 ch, associé à une boîte automatique DCT à 7 rapports.