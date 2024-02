C'est au tour d'Alpine de présenter sa nouvelle monoplace pour la saison 2024 de Formule 1. Cette dernière, arborant ses traditionnelles couleurs bleue et rose, ainsi que beaucoup de parties nues en carbone, sera pilotée par Esteban Ocon et Pierre Gasly.

Lors du lancement de la saison à son siège d'Enstone, qui comprenait également la présentation de son Hypercar pour le Championnat du monde d'Endurance, Alpine a dévoilé la monoplace qui doit l'aider à revenir à l'avant du peloton après être passé de la quatrième à la sixième place du championnat constructeurs en 2023.

La livrée d'Alpine, conçue en collaboration avec l'artiste Felipe Pantone, reste fidèle à sa combinaison habituelle de bleu, de rose et de noir de carbone nu.

Comme les saisons précédentes, Alpine courra avec une voiture à dominante bleue lors de la majorité des 24 Grand Prix, mais passera à une livrée rose lors de huit courses à la demande de son sponsor principal BWT. Alpine affirme avoir fait preuve d'audace dans la conception de sa voiture 2024 pour sortir de l'impasse après avoir vu ses rivaux Aston Martin et McLaren faire de grands progrès l'année dernière.

L'équipe affirme que la A524 est un "tout nouveau concept créé pour les deux prochaines saisons et qu'elle est marquée par des solutions innovantes résultant des enseignements tirés des itérations précédentes. L'approche audacieuse permettra à l'équipe d'appliquer une trajectoire de développement plus forte au cours des deux prochaines campagnes."

Le directeur technique Matt Harman a déclaré : "L'approche de l'A524 a été agressive, mais réfléchie dans la mesure où nous créons une plus grande marge de manœuvre pour ajouter de la performance à la voiture. Nous nous sommes vraiment concentrés sur l'apprentissage et la réaction à ce que nous avons appris plutôt que sur les résultats."

Le retour du duo 100% tricolore



Ocon et Gasly restent à bord pour une deuxième saison consécutive en tant que duo de pilotes 100% français.

"Il va sans dire que je suis très excité par la saison et que j'ai hâte de remonter dans la voiture et de reprendre la course", a déclaré Ocon, qui a terminé 12e au classement 2023, à quatre points de Gasly. "Cette période de l'année est excitante, car c'est le moment où nous voyons ce que l'équipe a produit. J'ai vu des dessins, j'ai été sur le simulateur, mais, évidemment, je n'ai pas encore vu ou goûté à la vraie voiture. Cela attendra le shakedown, mais c'est un moment agréable pour l'équipe, car c'est l'aboutissement de milliers d'heures de travail acharné."

Gasly, qui a terminé 11e l'an dernier, se sent beaucoup mieux préparé pour sa deuxième saison à Enstone, après avoir quitté AlphaTauri à l'issue de la saison 2022. "Je dirais que je suis dans une bien meilleure situation aujourd'hui qu'il y a 12 mois", a-t-il ajouté. "Je connais exactement toutes les personnes avec lesquelles je travaille, je connais tous les processus et je sais comment tirer le meilleur de ceux qui m'entourent et de moi-même. C'est bien d'avoir une continuité et de construire sur les fondations que nous avons créées l'année dernière. Je suis confiant dans ma capacité à attaquer la saison dès maintenant et à maximiser le potentiel de l'équipe."