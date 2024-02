Le cours de l'action Ferrari a grimpé de plus de 10 % pour atteindre un nouveau record à la Bourse de New York ce jeudi. Cette hausse s'explique par la nouvelle de l'arrivée de Lewis Hamilton dans l'écurie de Formule 1.

Comme l'avait déjà rapporté Motorsport.com, Lewis Hamilton a bel et bien annoncé son départ de Mercedes à l'issue de la saison 2024, afin de rejoindre la Scuderia Ferrari et faire équipe avec Charles Leclerc. L'annonce officielle de son départ du constructeur allemand pour rejoindre l'écurie de Maranello aux côtés de Charles Leclerc s'est faite ce jeudi soir. Motorsport.com comprend que le personnel de Mercedes a été informé de l'évolution de la situation lors d'une réunion d'usine à Brackley jeudi après-midi, qui a été animée par le patron de l'équipe Toto Wolff et le directeur technique James Allison. Mercedes devra maintenant réfléchir à ce qu'elle fera à long terme pour remplacer Hamilton.

Après le choc et la surprise du monde de la F1, les conséquences de la décision de Lewis Hamilton ont été perceptibles dans le monde entier, puisque la valeur de Ferrari a grimpé en flèche à l'ouverture de la bourse de New York. Après une déclaration positive concernant son chiffre d'affaires et ses bénéfices de base, l'EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) devant atteindre 2,64 milliards de dollars cette année grâce à un carnet de commandes bien rempli, le cours de l'action a changé de manière notable. Après avoir clôturé la journée de mercredi avec un cours de 346,78 dollars, l'action a grimpé à 384 dollars peu après l'ouverture de la bourse, et a continué à grimper au cours de la journée.

La capitalisation boursière de Ferrari est ainsi estimée à 69,12 milliards de dollars, ce qui représente une forte augmentation par rapport aux 62,4 milliards de dollars que l'entreprise valait à la clôture des marchés mercredi. L'augmentation de près de 7 milliards de dollars de la valeur de l'entreprise est un énorme vote de confiance dans la décision de Ferrari de signer Hamilton, et marque un point culminant dans la valeur du constructeur italien à la Bourse de New York. Le cours actuel de l'action Ferrari est nettement supérieur à son niveau le plus bas sur 12 mois (252,17 dollars).

L'année dernière, Hamilton a signé un contrat à long terme avec Mercedes qui couvrait les campagnes 2024 et 2025, mais il semble maintenant évident que la deuxième saison n'était qu'une option. Il est évident que Lewis Hamilton a activé une clause de sortie qui lui a permis de rejoindre Ferrari en 2025 en remplacement de Carlos Sainz, dont le contrat actuel arrive à échéance à l'issue de la saison 2024.