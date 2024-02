Lancée comme une variante tardive de la série E34 en 1991, la Série 5 Touring est depuis lors un élément permanent de la série. Toujours dotée d'une lunette arrière à ouverture séparée, la version break est toujours introduite environ six mois après la berline. C'est encore le cas de la nouvelle Série 5 alias G60, qui est désormais accompagnée par la Touring (G61). Et pour la première fois, il existe également une i5 Touring purement électrique.

Cette BMW Série 5/i5 Touring ne propose rien de surprenant car elle ressemble énormément à la berline. Une architecture flexible a permis la production de variantes de modèles avec moteurs essence et diesel, systèmes hybrides rechargeables et 100 % électrique sur une ligne de production commune à l'usine BMW de Dingolfing, en Allemagne

Les dimensions : ça pousse

Mais revenons aux faits : comme la berline, la Touring gagne également beaucoup de poids, ce qui n’est pas vraiment une bonne nouvelle. Par rapport au modèle précédent, la Série 5 Touring a augmenté en longueur de 97 millimètres, pour atteindre 5,06 mètres, de 32 millimètres en largeur pour atteindre 1,9 mètre et de 17 millimètres en hauteur pour atteindre 1,515 mètre.

Avec son empattement de presque trois mètres, la nouvelle Série 5 Touring possède la plus grande valeur du milieu concurrentiel, selon BMW. En d’autres termes : dans le passé, il s’agissait d’une Série 7 Touring.

Mais si cette voiture grandi, c’est qu’il y a une bonne raison. La nouvelle BMW Série 5 Touring vise à offrir un espace accru (surtout à l'arrière) avec une augmentation notable de l'espace pour les jambes, les épaules et les coudes ainsi qu'un confort acoustique optimisé. Une ouverture de coffre à bagages élargie, associée au seuil de chargement profond, permet de ranger confortablement de gros bagages.

Quelle que soit leur technologie de propulsion, toutes les variantes de la nouvelle BMW Série 5 Touring disposent d'un volume de coffre à bagages extensible de 570 à 1 700 litres. En comparaison, celui de l’Audi A6 Avant si situe entre 565 et 1 680 litres contre 615 à 1 830 litres en ce qui concerne la Mercedes Classe E Modèle T (460 à 1 675 litres pour la version PHEV).

Quid des moteurs ?

Dans la BMW i5 M60 xDrive Touring, deux unités motrices sur les essieux avant et arrière forment, ensemble, une transmission intégrale électrique pouvant atteindre jusqu’à 442 kW (601 ch). Le couple du système est de 820 Nm lorsque la fonction "M Launch Control" ou "M Sport Boost" est activée. Le modèle haut de gamme passe de l'arrêt à 100 km/h en 3,9 secondes et sa vitesse de pointe est limitée, de manière électronique, à 230 km/h.

Le moteur électrique de la BMW i5 eDrive40 Touring, situé sur l'essieu arrière, génère une puissance maximale de 250 kW/340 ch et un couple maximal allant jusqu'à 430 Nm avec la fonction Sport Boost ou Launch Control. La BMW i5 eDrive40 Touring accélère de 0 à 100 km/h en 6,1 secondes.

Dans les deux modèles, la batterie haute tension située dans le soubassement fournit une capacité énergétique utilisable de 81,2 kWh. L'autonomie déterminée lors de la procédure de test WLTP est de 445 à 506 kilomètres pour la BMW i5 M60 xDrive Touring et de 483 à 560 kilomètres pour la BMW i5 eDrive40 Touring. Le courant continu peut être chargé avec une puissance allant jusqu'à 205 kW.

Mais revenons au modèle principal : tous les moteurs diesel disponibles pour la nouvelle BMW Série 5 Touring sont associés à une technologie hybride légère de 48 volts et à une transmission automatique à 8 rapports. Le moteur quatre cylindres des modèles 520d Touring et 520d xDrive Touring disponibles au lancement sur le marché génère une puissance maximale de 197 ch et un couple maximal de 400 Nm. La gamme de motorisations sera complétée par un six cylindres diesel en ligne à l’été 2024. Parallèlement, deux variantes de modèles hybrides rechargeables suivront, dont la 530e.

Intérieur, tissus et couleurs

L'élément central de la conception du cockpit est l'écran incurvé BMW. Son écran d'information de 12,3 pouces et son écran de contrôle de 14,9 pouces forment un réseau d'affichage entièrement numérique. Les nouveaux sièges sport de série, le volant désormais aplati dans la zone inférieure et la "BMW Interaction Bar" en option contribuent également à une meilleure ambiance dans l'habitacle.

La nouvelle BMW Série 5 Touring dispose, de série, d’un intérieur entièrement "respectueux de l'environnement". La sellerie cuir BMW Individual Merino est également disponible en plusieurs versions bicolores. D'autres points forts en option incluent un toit en verre panoramique fixe et le système de son surround Bowers & Wilkins avec 18 haut-parleurs au maximum.

La gamme de couleurs extérieures comprend également trois finitions de peinture BMW Individual dès le lancement sur le marché. L'équipement standard est doté des jantes en alliage léger de 18 pouces et 19 pouces pour les modèles entièrement électriques et hybrides rechargeables. Des jantes en alliage léger jusqu'à 21 pouces sont disponibles en option. Le caractère dynamique de la nouvelle BMW Série 5 Touring peut être encore souligné avec les options Pack Sport M, Pack Sport M Pro et Pack Extérieur M Carbon.

Une suspension sport M, un système de freinage sport M et la "Suspension Adaptative Professionnelle" (de série sur la BMW i5 M60 xDrive Touring) avec amortisseurs à commande électronique, direction active intégrée et nouvelle gestion de la dynamique latérale sont disponibles en option. La suspension Adaptive M Professional avec stabilisation active du roulis et Active Roll Comfort peut aussi être ajoutée pour le modèle haut de gamme.

La nouvelle BMW Série 5 Touring est équipée, de série, de l’aide au stationnement qui comprend une surveillance d'approche, une caméra de recul et un assistant de marche arrière. Grâce au "Parking Assistant Professional" en option, les manœuvres de stationnement peuvent être contrôlées à l'extérieur du véhicule à l'aide d'un smartphone. La conduite partiellement automatisée (y compris sur autoroute) est en partie standard et il faudra débourser un supplément pour l’obtenir avec l’intégralité des fonctions.

Lancement sur le marché et prix

Le lancement de cette voiture en Europe aura lieu le 25 mai 2024, et d'autres marchés suivront le mois suivant. Les prix commencent à 61 750 euros pour la 520d tandis que la i5 Touring varie entre 72 200 euros (eDrive40) et 101 500 euros (M60 xDrive).

