Dans un monde de l'automobile électrique est dominé par les SUV et l'occasionnelle berline ou hatchback, les breaks se font rares. Il y a la Peugeot e-308 SW, l'Opel Astra Sports Tourer Electric, la Nio ET5 Touring, la MG5 et la Porsche Taycan Sport/Cross Turismo. La liste peut sembler courte, mais ces véhicules électriques ne sont pas très répandus, car peu de marchés les proposent. D'autres breaks zéro émission seront bientôt proposés dans le monde entier, notamment cette Audi A6 Avant E-Tron.

Rivale de la future BMW i5 Touring, cette voiture électrique n'aura rien en commun avec l'A6 Avant qui est commercialisée aujourd'hui. En effet, elle reposera sur la plate-forme PPE, qu'Audi a développée en collaboration avec Porsche pour des modèles électriques. La rivale munichoise a une différence puisque le break électrique de la Série 5 de l'année prochaine utilisera la même plate-forme que la Touring à moteur conventionnel.

Audi A6 Avant E-Tron : nouvelles photos espionnes

Il n'est pas difficile d'imaginer ce qu'Audi essaie de cacher sous le camouflage de ce prototype qui semble avoir la carrosserie et les feux de série. En mars 2022, la marque aux quatre anneaux a dévoilé l'A6 Avant E-Tron illustrée ci-dessous. Bien qu'il s'agisse d'un concept, le design semble presque prêt à être produit en série.

Par comparaison avec le concept, le prototype a gagné des rétroviseurs latéraux et des poignées de porte affleurantes. En outre, les imposantes jantes de 22 pouces ont fait place à un ensemble plus petit de 20 pouces, tandis que la prise d'air inférieure à l'avant a été dotée d'un capteur radar. À l'arrière, on trouve désormais un essuie-glace ainsi que des réflecteurs rouges horizontaux.

Nos photographes ont vu pour la première fois l'A6 Avant E-Tron il y a plus d'un mois et ce prototype aurait pu être une version performance puisqu'il avait des étriers de freins rouges. Ce n'est pas le cas ici, nous sommes donc probablement en présence d'une variante normale. La variante PPE susmentionnée accueillera des versions à un ou deux moteurs, avec respectivement une transmission arrière et une transmission intégrale.

Audi A6 Avant e-tron Concept

Une cousine de la Porsche Macan électrique

Commercialisée au début de l'année prochaine, la Porsche Macan EV, apparentée mécaniquement, développera environ 603 chevaux et 1 000 newtons-mètres de couple dans sa version la plus puissante, avec une batterie lithium-ion d'une capacité d'environ 100 kWh. Le Q6 E-Tron et l'A6 Avant E-Tron seront probablement équipés d'un matériel similaire. Cette dernière sera vendue avec un modèle Sportback doté d'un hayon plus pratique que celui de la berline A6. L'Audi A6 Avant E-Tron n'est pas la seule familiale électrique du groupe Volkswagen à se profiler, puisque VW prépare également une version break de l'ID.7 pour un lancement en 2024. En outre, Skoda lancera un break de la taille de l'Octavia sans moteur à combustion aux alentours de 2026.