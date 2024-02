La Lancia Ypsilon 2024 a fait ses débuts officiels, après des mois de photos d'espionnage, de teasers, d'aperçus et d'avant-premières avec des vidéos et des photos. Un modèle qui marque la première étape de la renaissance de l'entreprise, aussi bien en termes de gamme de modèles entièrement nouveaux à venir dans les prochaines années, qu'en termes de retour à des versions sportives.

Au cours de la présentation, Luca Napolitano, l'administrateur délégué de la société, a en effet officialisé l'arrivée de la Lancia Ypsilon HF, attendue pour 2025. Un acronyme historique, étroitement lié à l'histoire du sport automobile. Pour l'instant, peu d'informations sont disponibles, mais elles suffisent à donner une idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Une puissance partagée

Tout d'abord la puissance : la Lancia Ypsilon HF aura 240 ch. Un chiffre qui fait immédiatement penser à l'Abarth 600e, présentée avec une première photo il y a quelques jours. La puissance est la même. Et oui, la version la plus puissante de la nouvelle Ypsilon sera exclusivement électrique et à traction avant. D'autres données techniques n'ont pas été annoncées, mais nous nous attendons à ce que la présence de la version modifiée de la plateforme CMP, appelée Perfo-eCMP, donne une sensation de conduite encore plus précise.

Les modifications incluront une position abaissée, une largeur accrue de 5 cm, un nouveau calibrage de la direction, etc. Les batteries pourraient être les mêmes 51 kWh que celles de la Lancia Ypsilon 2024, qui revendique jusqu'à 403 km d'autonomie (calculée selon le cycle WLTP). En ce qui concerne les performances, tout ce que l'on sait, c'est que le 0-100 sera réalisé en 5,8 secondes. Esthétiquement, il est facile d'imaginer la présence de nouveaux détails sportifs tels que l'aile arrière et le becquet avant.

Lancia Ypsilon 2024

De plus amples informations pourraient être communiquées à l'occasion des 1000 Miglia 2024 (11 - 15 juin), où l'entreprise pourrait annoncer des nouveautés concernant l'Ypsilon HF (et les versions sportives des Gamma et Delta, qui arriveront respectivement en 2026 et 2028) et les futurs programmes sportifs. Lancia se prépare-t-elle à revenir à la compétition ? Il est trop tôt pour le dire.