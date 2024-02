La nouvelle Lancia Ypsilon révolutionne le concept de la berline italienne haut de gamme, avec un saut générationnel dans le style extérieur qui se reflète dans les moteurs électriques et hybrides, mais encore plus dans l'intérieur.

L'intérieur de la Lancia Ypsilon 2024, en particulier dans la version de lancement de l'édition limitée Cassina, réinterprète l'ambiance des "cousines" du groupe Stellantis selon les canons du "Salotto Lancia", qui vise le maximum en termes de design, de confort et de bien-être à bord.

Lancia Ypsilon 2024, le tableau de bord

Le point de départ est évidemment celui qui se trouve devant le conducteur, à savoir le tableau de bord de la nouvelle Ypsilon. Le grand double écran se distingue avec deux écrans de 10,25 pouces, l'un pour le tableau de bord et l'autre pour l'infotainment.

La table basse multifonctionnelle Cassina, dédiée à l'édition limitée du même nom, qui reprend le style des meubles de la célèbre entreprise de la Brianza, est également remarquable et très originale. Réalisée en plastique biosourcé et recouverte de cuir, la table basse Cassina est faite à la main et abrite également un espace pour le chargement sans fil des smartphones.

Lancia Ypsilon (2024), la table basse multifonctionnelle de Cassina

Immédiatement au-dessus de la table basse se trouve la rangée de commandes de climatisation, surmontée par les bouches d'aération et l'écran central d'info-divertissement. Ce dernier fonctionne grâce au système S.A.L.A., un acronyme qui, en plus de rappeler l'inspiration du salon à la maison, signifie "Sound Air Light Augmentation".

En pratique, S.A.L.A. est une interface virtuelle et intelligente qui intègre dans un seul hub la gestion de l'audio, de la climatisation (avec un filtre à haute efficacité capable d'éliminer jusqu'à 99% des particules nocives) et de l'éclairage intérieur entièrement personnalisable.

Lancia Ypsilon (2024), le système S.A.L.A.

Sur la nouvelle Lancia Ypsilon édition limitée Cassina, on remarque également les sièges électriques, massants et chauffants qui ressemblent à de véritables fauteuils de salon grâce à la finition tissée "Cannelloni" en velours bleu recyclé. Les autres versions de la nouvelle Lancia auront des revêtements intérieurs différents qui n'ont pas encore été dévoilés.

Lancia Ypsilon (2024), les sièges en velours bleu "Cannelloni".

Les sièges arrière sont généreusement rembourrés, comme ceux de l'avant, et disposent de dossiers rabattables séparément. Pour les passagers arrière, il y a deux prises USB-C, tandis qu'à l'avant, la capacité d'environ 25 litres des différents compartiments de rangement est très utile.

La connectivité

Le hub avancé de l'assistant vocal S.A.L.A. de la nouvelle Lancia Ypsilon est également doté d'une connectivité sans fil pour Apple CarPlay et Android Auto. L'application mobile permet de gérer à distance le verrouillage et le déverrouillage des portes, la climatisation et les fonctions de recharge électrique à l'aide de son smartphone.

Lancia Ypsilon 2024 Instrumentation numérique Oui (10,25") Affichage tête haute Non Moniteur central 10,25" Miroir Android Auto (sans fil)

Apple CarPlay (sans fil) OTA Non Assistant vocal Oui

Lancia Ypsilon Limited Edition Cassina (2024), la plaque tournante de S.A.L.A.

Lancia Ypsilon 2024, l'espace

La Lancia Ypsilon 2024 a une longueur de 4,08 mètres, une largeur de 1,76 mètre et une hauteur de 1,44 mètre. Ces dimensions donnent une idée de l'augmentation de l'espace à bord par rapport à l'Ypsilon précédente, dont les dimensions extérieures étaient de 3,83 x 1,67 x 1,51 mètres.

Les dossiers des sièges arrière peuvent être rabattus en 1/3 et 2/3 et séparent l'habitacle d'un coffre à bagages d'une capacité d'environ 310 litres dans la version électrique et de près de 350 litres dans la version hybride. Le volume avec les dossiers arrière rabattus n'a pas encore été annoncé, mais compte tenu des mensurations similaires à sa cousine Peugeot 208, il est facile d'imaginer un chargement maximal de plus de 1 100 litres.

Lancia Ypsilon (2024), les sièges arrière Lancia Ypsilon (2024), le coffre