La nouvelle Dacia Sandero aura une variante entièrement électrique lorsqu'elle arrivera en 2027 ou 2028. C'est ce qu'a déclaré Denis Le Vot, directeur général de la marque, à Automotive News Europe, lors du salon de l'automobile de Genève.

Une annonce importante quand on sait qu'avec 235 839 ventes en 2023, la petite voiture à hayon est la deuxième voiture la plus vendue en Europe derrière la Tesla Model Y.

Un travail en cours

Le nouveau modèle remplacera l'actuel (introduit en 2020) vers 2027/2028 et restera sur la liste jusqu'en 2035.

"La prochaine génération de la Sandero sera une voiture clé pour la marque", a déclaré Denis Le Vot, ajoutant que la voiture compacte bénéficiera du travail de développement du Groupe Renault sur les petites voitures électriques, y compris la Renault 5 officiellement dévoilée à Genève et la prochaine Renault 4, un petit SUV.

Dacia Sandero (2027), le rendu de Motor1.com

Il est évidemment difficile d'imaginer l'apparence et les performances de la nouvelle Sandero, même s'il est facile d'imaginer que plusieurs composants (dont le groupe motopropulseur) pourraient être les mêmes que ceux du futur Duster. D'ailleurs, le SUV le plus vendu de la marque vient lui aussi d'être revu, la marque roumaine parlant d'une nouvelle génération à venir en 2032.

L'avenir de la Spring et du Bigster

En plus de la Sandero, Denis Le Vot a également fait le point sur les autres projets de la marque auprès d'Automotive News Europe. Le dirigeant français a notamment admis que la Spring pourrait ne pas avoir d'héritière directe, même si Dacia proposera toujours un modèle électrique abordable.

Dacia Spring (2024) Dacia Bigster, les dessins du brevet

Par ailleurs, le Bigster, le plus grand modèle de la marque, est de plus en plus attendu. Il entrera en production dans les prochains mois sur la base d'une version allongée de la plateforme CMF-B. D'ailleurs, outre le SUV, Dacia prévoit deux autres modèles sur cette architecture, mais directeur général de la marque n'a pas donné plus de détails.