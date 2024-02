La nouvelle Dacia Spring est dans les starting-blocks. En plus d'un nouveau look, le petit SUV électrique se voit surtout doté d'un cockpit avec un tableau de bord contemporain. Ceux qui pensaient que le véhicule passerait à la plateforme du groupe Ampr Small se sont cependant trompés : il ne s'agit que d'un restylage. Les moteurs et la batterie ne changent pas.

La Dacia Spring a été lancée sur le marché à l'automne 2021. Dès l'année suivante, elle a changé d'apparence avec un nouveau logo en forme de X à l'avant. Un plus tard encore, en 2023, une deuxième motorisation a été ajoutée. Avec 48 kW, elle est plus puissante que la version de base qui ne développe que 33 kW, ce qui doit surtout se traduire par une meilleure accélération au-delà de 50 km/h. Avec cette nouvelle version, Dacia veut maintenir l'attractivité de son modèle électrique unique, même face à de nouveaux concurrents comme la Citroën e-C3.

Les modifications apportées à l’extérieur sont similaires à celles du Dacia Duster. À l'avant, c'est surtout la forme de l'enjoliveur horizontal noir qui a été modifiée et qui ne s'étire plus vers le bas. La signature lumineuse présente désormais des éléments en forme de Y. Il y a de nouveaux pare-chocs à l'avant et à l'arrière comme dans la version "Extrême" présentée ci-dessous.

Dacia Printemps 2023 Dacia Printemps 2024 Extrême

Les rails de toit sont également supprimés, car, selon Dacia, ils ne sont pas nécessaires pour une voiture urbaine. À l'arrière, un bandeau noir horizontal doit souligner la largeur. En ce qui concerne la couleur extérieure, six versions sont désormais proposées, dont les nouvelles couleurs "beige safari" et "rouge brique".

Dacia Printemps 2023 Dacia Printemps 2024 Extrême

Cockpit et commandes

Dacia s'est également inspiré du Duster pour le réaménagement du cockpit. Toutes les versions sont désormais équipées d'un tableau de bord configurable de 7 pouces. Pour la navigation, la version de base est équipée d'un support pour smartphone, dans lequel on peut coincer un téléphone portable de n'importe quelle taille.

Les versions supérieures sont équipées d'un grand écran tactile de 10 pouces. Sur les photos ci-dessous, la comparaison avec l'ancienne version, où l'écran tactile était intégré au tableau de bord.

La palette de couleurs intérieures et les matériaux ont également été revus. Des éléments en blanc sont censés créer une atmosphère fraîche. L'élément en "Y" des feux se retrouve à l'intérieur sur les bus d'aération centrales. Il est également en plastique blanc, mais sur la finition haut de gamme "Extreme", il est en revanche dans une teinte cuivrée.

Dacia Printemps 2023 Dacia Printemps 2024 Extrême

Des améliorations ont également été apportées à la commande. Ainsi, le volant est désormais réglable au moins en hauteur, mais pas vers l'avant ou l'arrière. Afin d'augmenter la récupération, il existe pour la première fois un mode B qui est activé par la nouvelle commande de la boîte de vitesses : au lieu d'un bouton rotatif, il y a maintenant un interrupteur. Mais on cherche toujours en vain un mode P. Autre élément inhabituel : le frein de stationnement est toujours activé par une poignée de frein à main traditionnelle et le système est démarré par une clé.

Les accessoires qui se fixent à l'aide de supports appelés "YouClip" sont nouveaux. Il s'agit notamment d'une coque en plastique pour le compartiment moteur pour les câbles de chargement et autres, d'un porte-gobelet, de lampes rechargeables et d'un support pour téléphone portable (avec ou sans chargement par induction) pour la console centrale.

Dimensions et motorisations

La Spring, toujours à quatre places, rétrécit légèrement en longueur (de 3,73 à 3,70 mètres), le rayon de braquage est désormais de 4,80 mètres de mur à mur. Le coffre a augmenté de 8% pour atteindre 308 litres et une fois les sièges arrière rabattus, le volume atteint 1 004 litres.

Comme mentionné, les deux propulsions restent inchangées. Il en va de même pour la batterie de 27 kWh, qui toujours pas de dépasser les 220 km d'autonomie (environ). La voiture reste donc une pure citadine. Selon les données de Dacia, la clientèle ne parcourt en moyenne que 37 kilomètres par jour, à une vitesse moyenne de 37 km/h.

Ressort électrique 45 Ressort Électrique 65 Propulsion TA 33 kW, 125 Nm traction avant 48 kW, 113 Nm 0-100 km/h / vitesse maximale 19,1 s. / 125km/h 13,7 s. / 125km/h Consommation d'électricité WLTP env. 14,6 kWh/100 km Batterie / Autonomie WLTP 27 kWh brut/env. 220km Recharger monophasé AC monophasé AC, 30 kW DC en option

La Spring ne s'améliore pas non plus lors de la recharge. Il n'y a qu'un chargeur de bord monophasé de série et la recharge avec jusqu'à 30 kW de courant de continue n'est possible qu'en option. Cela doit permettre de faire passer la batterie de 20 à 80% en 45 minutes, ce qui n'est certainement pas un record. La nouveauté réside cependant dans la possibilité de charge bidirectionnelle (Vehicle to Load, V2L) : grâce à un adaptateur que l'on branche dans le slot de charge à l'avant, on peut alimenter des appareils externes avec jusqu'à 220 volts et 16 ampères (soit environ 3,5 kW ).

Équipement et prix

L'atout particulier de la Spring est son faible poids, comme le souligne Dacia. Même la version haut de gamme, l'Extreme ne pèse que 964 kilos. Par rapport au modèle précédent, le poids n'a augmenté que de six kilos, malgré l'amélioration de l'équipement.

En ce qui concerne les assistances, seuls les systèmes nécessaires pour répondre aux normes de sécurité les plus récentes sont ajoutés : un système de freinage d'urgence, une reconnaissance des panneaux de signalisation avec avertissement de vitesse, des bips de stationnement à l'arrière et un assistant de maintien de voie.

Alors qu'il n'existait jusqu'à présent que les finitions Essential (pour la version 33 kW) et Extreme (pour la motorisation 48 kW), une version Expression s'intercale désormais, disponible avec les deux motorisations.

La nouvelle Dacia Spring pourra être commandée à partir du printemps 2024 et les livraisons débuteront cet été. Même après le restylage, la Dacia Spring devrait rester la voiture électrique à batterie la moins chère du marché. Jusqu'à présent, le prix de base était de 18 400 euros mais Dacia n'a pas encore indiqué de prix pour la nouvelle version.

Même la version améliorée de la Dacia Spring ne peut pas rivaliser avec la Citroën e-C3 : L'autonomie est trop petite, la puissance trop faible et l'utilisation du frein à main et de la clé de contact sont de mauvaise facture. La Dacia devra donc devenir moins chère pour pouvoir rivaliser.