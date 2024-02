Le Ford Explorer démarre la nouvelle année avec un design extérieur actualisé, un intérieur retravaillé, plus d'équipement de série et une ligne d'équipement réduite. C'est tentant, non ? Mais il y a un hic ...

Les modifications les plus importantes apportées au SUV se situent à l'intérieur. Ford a déplacé le tableau de bord vers l'avant, augmenté l'espace dans l'habitacle et revu l'agencement. L'écran d'info-divertissement de 13,2 pouces est positionné plus haut. En dessous, on trouve un nouveau rangement pour les téléphones portables, équipé d'un pad de chargement sans fil. Une moulure nervurée sous l'écran devrait aider à identifier l'endroit où l'on doit placer ses mains.

L'Explorer sera également le premier véhicule de Ford à être équipé du nouveau système d'info-divertissement Digital Experience. Le constructeur a conçu ce système, qui dispose de cinq fois la puissance de calcul et de 14 fois la puissance graphique de la génération précédente, de manière à intégrer les applications et les services les plus fréquemment utilisés par les clients. Google Assistant est l'assistant vocal par défaut, mais Alexa Built-In est également disponible. Contrairement à son concurrent GM, Ford continue de prendre en charge Android Auto et Apple CarPlay afin d'offrir des options et des choix aux clients.

Ford Explorer (2024), finition "Platinum"

Extérieurement, Ford a donné à l'Explorer un visage actualisé et des feux arrière redessinés, chaque niveau de finition disposant d'une grille de calandre unique. Le modèle d'entrée de gamme "Active" est équipé d'une calandre maillée noire et de barrettes chromées, tandis que le modèle "Platinum" présente un design d'aile en chrome satiné. "ST-Line" et "ST" ont une calandre en nid d'abeille avec un insert maillé. La peinture extérieure "Vapor Blue Metallic", disponible pour les modèles "Active", "ST-Line" et "ST", est également une nouveauté de cette année.

Ford Explorer (2024), finition "ST"

La gamme de motorisations de l'Explorer reste inchangée. Le moteur quatre cylindres 2,3 litres EcoBoost développe 305 ch et un couple de 420 Nm et est le moteur standard dans les lignes d'équipement "Active", "ST-Line" et "Platinum". Le moteur V6 EcoBoost de 3,0 litres est disponible de série dans la finition "ST" et en option dans la finition "Platinum". Il développe 405 ch et 563 Nm. Une boîte automatique à 10 vitesses réajustée et la traction arrière sont désormais de série sur tous les modèles. La transmission intégrale est toutefois disponible en option pour toutes les finitions.

Et le PHEV ? Pour nous en Europe ? Bonne question ... malheureusement, il n'existe plus. Aux États-Unis, il existe depuis fin 2023. De l'autre côté de l'Atlantique, un moteur V6 essence de 3,3 litres et un moteur électrique fournissaient une puissance système de 322 ch. En Europe, c'est un V6 essence de 3,0 litres associé à un moteur électrique plus puissant qui donne un total de 457 ch.

C'est le début du hic déjà évoqué. La nouvelle édition n'est pas prévue pour l'Europe. En revanche, les carnets de commande sont déjà ouverts aux États-Unis. Les prix commencent à 41 220 dollars, frais de transfert inclus. Chez les concessionnaires, le modèle sera disponible à partir du deuxième trimestre 2024.

