Les modèles de voitures Lego sont devenus très sophistiqués ces dernières années, avec des véhicules à l'échelle de toutes tailles et de toutes marques (et réalistes !). Des Lego Fiat, des Lego Defender, et même une petite figurine Lego d'Ayrton Senna ont tous été mis en vente ces dernières années.

Il s'agissait toutefois de minuscules modèles réduits. Pour commémorer l'ouverture d'une nouvelle attraction sur le thème de Ferrari à Legoland Florida, l'entreprise est passée à la vitesse supérieure et a demandé à une équipe de constructeurs de créer une réplique grandeur nature de la Ferrari 296 GTS entièrement en briques.

Le modèle qui, selon Lego, a nécessité 1 850 heures de travail à une équipe de 10 personnes, est doté de phares, de feux arrière et d'un éclairage de plaque d'immatriculation fonctionnels. La porte du conducteur s'ouvre et l'intérieur, également construit entièrement en briques Lego à l'exception d'un vrai volant de 296 GTS, présente un tableau de bord bicolore beige et noir et une paire de sièges baquets probablement les moins confortables au monde.

Un V6 biturbo en Lego passe à travers la lunette arrière de la voiture. Bien qu'il soit presque entièrement en plastique, le modèle en briques pèse plus lourd qu'une 296 GTS de 819 chevaux en état de marche. La Ferrari en Lego pèse près de deux tonnes, contre 1,5 tonnes (1 539 kg) pour la vraie voiture.

Aucun décompte officiel n'a été donné quant au nombre de briques utilisées pour fabriquer la voiture. Legoland Florida organisera un concours sur sa page Instagram pour deviner le nombre de briques utilisées. Les précédents modèles de véhicules grandeur nature construits par la société, tels que la Kia EV6, la Volvo V70 et le Ford F-150 Lightning, ont utilisé environ 350 000 pièces chacun, il est donc probable que la Ferrari 296 GTS se situe dans cette fourchette.

Si l'on considère que le coût moyen de la plupart des ensembles Lego est d'environ 10 centimes par brique, le coût de construction de cette 296 GTS serait d'environ 35 000 euros. Ce n'est pas une mauvaise affaire, si l'on considère que la vraie voiture coûte plus de dix fois ce prix.