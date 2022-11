Legoland Florida Resort a dévoilé sa toute nouvelle attraction, un Ford F-150 Lightning grandeur nature fabriqué à partir de briques de Lego. Il s'agit du dernier ajout à la flotte de constructions en brique Lego du parc à thème.

Conçue sur le modèle du Ford F-150 Lightning Lariat, cette réplique à l'échelle 1:1 est équipée de marchepieds et de phares en état de marche. Lego affirme que 15 bâtisseurs ont été nécessaires pour construire le modèle, le travail ayant commencé en juillet au siège du groupe Lego aux États-Unis, à Enfield, dans le Connecticut.

Vous pouvez regarder un résumé de la construction Lego via une vidéo publiée par Legoland Florida Resort sur sa page Facebook.

La réplique Lego grandeur nature du pick-up a nécessité 320 740 briques, et les constructeurs y ont consacré plus de 1 600 heures. Mesurant 5,8 mètres de long et près de 2,1 mètres de large, la construction en Lego grandeur nature pèse 1 692 kg, soit plus de la moitié du poids à vide du pick-up de 2 948 kg.

Selon le Legoland Florida Resort, sa toute nouvelle attraction est le premier et plus grand modèle de véhicule électrique actuellement exposé dans un parc Legoland en Amérique du Nord. Pour rappel, une Ferrari F40 grandeur nature est arrivée à Legoland California en mai, utilisant plus de 358 000 briques.

La réplique Lego grandeur nature du Ford F-150 Lightning est actuellement exposée sur le site dans le parc à thème, devant la Ford Driving School. Cette attraction permet aux visiteurs âgés de 6 à 13 ans de conduire dans la Lego City en incarnant des policiers, des pompiers, des chauffeurs de taxi ou tout autre conducteur de leur choix. Ils peuvent même obtenir un permis de conduire Legoland personnalisé.