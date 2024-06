L'indice annuel American-Made de Cars.com est sorti. Une fois de plus, Honda figure en bonne place dans le top 10. Tesla se maintient au sommet avec le Model Y, héritant ainsi de la couronne du véhicule le plus américain. Honda arrive en deuxième position avec le Passport, mais c'est le Ridgeline qui se distingue. Sixième sur la liste, il a la particularité d'être le pick-up le plus américain de tous.

Cela peut choquer certains amateurs de pick-up, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les deux pick-up les plus vendus aux États-Unis, le Ford F-150 et le Chevrolet Silverado, sont loin d'égaler le Ridgeline lorsqu'il s'agit d'être un véritable véhicule fabriqué aux États-Unis. Pour un segment régi par des constructeurs basés à Détroit, les résultats de l'étude sont révélateurs.

Honda Ridgeline

Que signifie "fabriqué aux États-Unis" dans ce cas ? Il ne s'agit pas seulement du lieu de construction d'un véhicule ou de l'emplacement du siège social du constructeur automobile. Cars.com indique que son indice de fabrication américaine est déterminé par cinq catégories : le contenu des pièces, l'origine du moteur, l'origine de la transmission, le lieu d'assemblage et la main-d'œuvre américaine impliquée dans le processus de fabrication. Honda construit le Ridgeline dans sa grande usine de Lincoln, en Alabama, aux côtés du Pilot, du Passport et de l'Odyssey, qui figurent tous dans le top 20 des véhicules les plus américains. L'usine fabrique également le moteur du Ridgeline.

En ce qui concerne les entreprises basées à Detroit, Jeep détient la palme du meilleur classement avec le Gladiator. Le pick-up moyen dérivé du Wrangler se trouve juste derrière le Ridgeline, à la huitième place. Le Ram Classic se classe au 19e rang, tandis que le Chevrolet Colorado et le GMC Canyon occupent les 23e et 24e places. Le Ram 1500 de la génération actuelle occupe la 43e place.

Ford F-150 Chevrolet Silverado

Il faut descendre très bas dans la liste pour trouver les pick-up les plus vendus en Amérique. Le Ford F-150 occupe la 58e place, curieusement juste en dessous de son homologue électrique, le F-150 Lightning. Le Chevrolet Silverado fait à peine son entrée dans la liste, à la 89e place, juste devant son jumeau GMC Sierra, à la 90e. Il fait tout de même mieux que les Ford Maverick et Ranger. Aucun des deux pick-up de l'Ovale bleu ne figure sur la liste.

Cars.com ne comptabilise que les 100 meilleurs véhicules sur les 401 évalués, de sorte que figurer sur la liste signifie toujours se classer dans les 25 %. Mais il est intéressant de voir qu'un seul modèle d'une entreprise traditionnelle de Détroit figure parmi les 10 véhicules les plus américains, qu'il s'agisse d'un pick-up ou autre.