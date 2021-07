Ford vient de mettre à jour son F-150 Police Responder avec un millésime 2021 plus puissant, et un réglage automatique des quatre roues motrices pour sa boîte de transfert. Lors de sa présentation en mars dernier, le constructeur automobile a déclaré que le pick-up était prêt pour les courses-poursuite et avait désormais une vitesse de pointe plus élevée de 120 miles par heure (197 km/h) contre 100 mph (161 km/h) pour le Police Responder sortant.

S'il va plus vite qu'avant, il est également plus rapide. Selon des tests récents effectués par le département du shérif du comté de Los Angeles et la police de l'État du Michigan, le nouveau F-150 Police Responder peut accélérer de 0 à 96 km/h (60 mph) en seulement 5,4 secondes, ce qui le rend "au moins" 0,4 seconde plus rapide que tout autre véhicule testé par ces agences. Dans l'exercice du 0-100 mph (0-160 km/h), le véhicule de poursuite F-150 2021 a enregistré un temps de 13,1 secondes.

Galerie: 2021 Ford F-150 Police Responder

7 Photos

D'autres tests montrent que le camion peut parcourir le quart de mile (402 mètres) en 14,4 secondes, soit une seconde de plus que le modèle précédent. Les agences ont également pu confirmer la vitesse maximale annoncée du F-150 Police Responder 2021.

"L'accélération et la vitesse d'un véhicule contribuent à la rapidité avec laquelle les premiers intervenants peuvent arriver en toute sécurité sur une scène d'urgence", commente Greg Ebel, directeur de la marque des véhicules de police Ford. "Gagner ne serait-ce que quelques secondes sur les temps de réponse peut faire une grande différence. Qu'il s'agisse de répondre à un accident sur l'autoroute ou à un appel de détresse provenant d'un endroit hors route, les agents des forces de l'ordre peuvent compter sur le 2021 F-150 Police Responder pour les amener rapidement sur les lieux."

Tous ces chiffres impressionnants sont possibles grâce au moteur 3,5 litres biturbo sous le capot, qui développe une puissance de 405 chevaux (298 kilowatts) et un couple de 678 Newton-mètres, transmis aux quatre roues par une boîte de vitesses automatique à 10 rapports. De série, le pick-up de poursuite est également équipé du pack tout-terrain FX4.