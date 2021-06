Vous rêvez de faire un Gymkhana dans votre jardin, mais vous ne disposez pas du véhicule adéquat ? Il y a désormais une solution, surtout si vous êtes prêt à dépenser 1,1 million de dollars. En effet, le Ford F-150 Hoonitruck de Ken Block est maintenant disponible à la vente chez LBI Limited, le même qui s'est illustré lors de Gymkhana 10 et Climbkhana II sur YouTube.

Ce modèle est apparu en octobre 2018, quand Ken Block et Hoonigan Racing Division présentent le Ford F-150 Hoonitruck, un véhicule hors normes développé autour d'un pick-up Ford F-150 de 1977. Le design a été conçu par Ken Block et ses équipes, tandis que toute la partie technique a été réalisée par Detroit Speed, une entreprise basée à Mooresville, en Caroline du Nord.

Le F-150 Hoonitruck embarque un V6 de 3,5 litres de cylindrée EcoBoost, à peu près similaire à celui de la Ford Racing GT Le Mans, mais avec une puissance démentielle de 914 chevaux et 951 Nm de couple, de quoi assurer des glisses et des burn-out sans limite, jusqu'à la destruction des pneumatiques. Le moteur est associé une boîte Sadev à six rapports chargée de distribuer la puissance aux quatre roues.

Si vous suivez avec assiduité l'actualité automobile, vous avez sans doute remarqué que ces derniers mois, de nombreux véhicules ayant appartenu à Ken Block ont été vendus. Cela résulte notamment de la fin de la collaboration entre Ken Block et Ford Performance, une association qui aura duré près de dix ans et qui a pris fin au début de l'année. Plusieurs véhicules développés pour la série Gymkhana ont ainsi été cédés.

Il y a quelques semaines, LBI Limited annonçait la vente de la Ford Fiesta ST qui a servi pour Gymkhana 3 en 2011, de la Ford Fiesta ST RX43 de 2013, ainsi que de sa Ford RS200 de 1986. En octobre 2020, c'est la Ford Focus RS RX de Gymkhana 9, qui a été adjugée 200 000 dollars lors d'une vente aux enchères organisée par Barrett-Jackson.